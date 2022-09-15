Камерный оркестр «Виртуозы Москвы»

27 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» (художественный руководитель – Владимир Спиваков). Легендарный оркестр представит необычную программу «Времена года: из Москвы в Буэнос-Айрес», состоящую из двух циклов: «Времена года в Москве» Ефрема Подгайца и «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы. За дирижерским пультом – дирижер Национального филармонического оркестра России Арсентий Ткаченко.



Концерт для скрипки и камерного оркестра знаменитого композитора и музыкального педагога Ефрема Подгайца «Времена года в Москве» привлекает своей образностью, искренностью и широкой эмоциональной палитрой. Это не просто продолжение музыкальной традиции, начатой Вивальди и подхваченной Гайдном и Чайковским, это «Времена года» по-московски. Так, в первую часть цикла композитор вплетает цитату из песни «Журчат ручьи» Исаака Дунаевского, во вторую -- мотив «Подмосковных вечеров» Соловьева-Седого, а в третью добавил фразу из шлягера Эдуарда Колмановского «В нашем городе дождь». И лишь в четвертой части Подгайц обошелся без современных аллюзий, использовав тему из любимого всеми произведения самого Вивальди.



«Времена года в Буэнос-Айресе» (Cuatro Estaciones Porteñas) Астора Пьяццоллы – безусловный хит конца XX века, с удовольствием исполняемый во всем мире. Цикл из четырёх танго аргентинского композитора описывает разные периоды жизни городского жителя. Эта музыка – душа Буэнос-Айреса: холод одиночества и философские настроения в «Зиме», насыщенная острыми ритмами романтическая «Весна», эмоционально-жаркое летнее танго и полная интонациями томления и печали «Осень». Пьяццолла мастерски сочетает самые разные музыкальные традиции: джазовые аккорды с мелодиями танго, а цитаты из произведения Вивальди -- с афро-испанскими ритмами.



«Виртуозы Москвы» — один из лучших камерных оркестров мира. Это единственный российский оркестр, имеющий записи под знаменитыми лейблами BMG Classics и RCA Red Seal. Коллективом выпущены диски не только с произведениями классического репертуара, но и с сочинениями современных композиторов. Сегодня у музыкантов нет неосвоенных территорий мирового культурного пространства - концерты оркестра с триумфом проходят в европейских странах, а также в США, Канаде, Мексике, государствах Южной Америки, Израиле, Китае, Корее, Японии, Турции и др. География гастрольных поездок «Виртуозов Москвы» также включает в себя все регионы России и постсоветское пространство. Бессменным художественным руководителем и главным дирижёром камерного оркестра «Виртуозы Москвы» с момента его создания является выдающийся скрипач и дирижёр Владимир Спиваков.