Климатические цели в холодных геополитических условиях

Для многих российских компаний климатическая повестка отошла на второй план. У тех, кто решил не отступать о намеченного курса на устойчивое развитие, появились новые трудности, однако драйверу «зеленой» повестки это не мешает достигать поставленных задач раньше срока.

В Москве состоялся круглый стол на тему «Как построить низкоуглеродное будущее: компания En+ Group на пути к углеродной нейтральности». Мероприятие прошло под эгидой Российского партнерства за сохранение климата. Участники обсудили проблему изменения климата — она, несмотря на новые вызовы 2022 года, по-прежнему актуальна. Поговорили о том, как формируется климатическая повестка в России сегодня, с какими проблемами сталкивается российский бизнес.

Как отметила директор Департамента внешних коммуникаций компании En+ Group Ольга Санарова, на прошлой неделе в ходе Восточного экономического форума министр экономического развития Максим Решетников подтвердил намеченные цели страны. Он подчеркнул, что в качестве приоритетной задачи страны по-прежнему стоит низкоуглеродная трансформация экономики, инновационные технологии и помощь компаниям в развитии конкурентоспособности относительно глобальных рынков.

«Но сейчас российский бизнес находится в ситуации, когда многие зарубежные партнеры и клиенты покинули страну, появились логистические сложности, идет перестройка цепочек поставок, происходит перекрытие рынков зеленого финансирования. Смогут ли компании в таких условиях справиться с этими приоритетными задачами?» — задала вопрос участникам Ольга Санарова.

Конвергенция требований

Национальный ESG-альянс, созданный в январе этого года крупнейшими российскими компаниями, подготовил исследование ESG-повестки Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Оказалось, что в разных странах и регионах абсолютно разные требования к получению зеленого финансирования, подготовке финансовой отчетности и так далее. По словам Андрея Шаронова, генерального директора Национального ESG-альянса, глобально сегодня идет процесс конвергенции национальных требований, и несмотря на их разношёрстность, они сближаются. В России в настоящий момент приоритетность ESG-направления снизилась, однако стране важно присутствовать на глобальном рынке, соответствовать его требованиям и сохранить накопленный потенциал, поддерживающий конкурентоспособность компаний и экономики России в целом, подчеркнул эксперт.

«Если посмотреть шире, оказывается, что тема климата сейчас под угрозой для всех стран, это не только проблема России. События, происходившие поле февраля этого года, усугубляют положение любой организации в мире, которая хочет соответствовать климатическим целям. Эти проблемы есть в любой стране. Климат — это та тема, на которой мы сможем объединяться. Поэтому выпадать из повестки очень опасно», — отметила директор Института глобального климата и экологии им. академика Ю.А. Израэля Анна Романовская.

Прежний курс

En+ Group — одна из тех компаний, которая не отступила от намеченных целей в направлении устойчивого развития, несмотря на новые вызовы. Так, по словам директора по устойчивому развитию компании «Русал» Ирины Бахтиной, одна из этих целей выполнена досрочно. В 2017 году компания обязалась к 2025 году закупать не менее 95% устойчивой электроэнергии из возобновляемых источников, однако уже в 2021 году доля закупаемой для алюминиевых заводов низкоуглеродной электроэнергии, превысила 99%. Что касается другой стратегической цели металлургического сегмента компании, — снизить прямые удельные выбросы парниковых газов на электролизных производствах на 15% к 2025 году по сравнению с 2014 годом — она также практически достигнута. По итогам 2021 года снижение выбросов составило 11,6% во многом за счет перевода электролизных производств на новую технологию «Экологический Содерберг».

Ирина Бахтина также отметила, что продажи алюминия под брендом Allow— сырья с низким углеродным следом — за прошлый год выросли на 44% и приблизились к 1 млн тонн. По словам эксперта, сегодня каждая четвертая тонна алюминия, реализуемого «Русалом» — «зеленая». При этом углеродный сред продуктов Allow составляет менее 4 тонн CO2 на тонну алюминия — это в три раза меньше, чем среднемировое значение этого показателя.

«Это дополнительная ценность, которая очень важна для наших зарубежных и российских клиентов. Несмотря на текущую геополитическую ситуацию, мы будем стремиться продолжать реализацию намеченных целей. Их актуальность диктуется нашими рынками сбыта», — подчеркнула Ирина Бахтина.

Что касается энергетического сегмента компании, одно из основных его направлений развития сегодня — инвентаризация выбросов парниковых газов от водохранилищ ГЭС, отметила Елена Иванова, директор по рынкам капитала и финансовым продуктам En+ Group. В 2021 году компания приняла решение отказаться от использования глобальных средних значений самостоятельно измерить точное воздействие своих водохранилищ. С учетом того, что водохранилища ГЭС не только выбрасывают, но и поглощают парниковые газы, предварительные результаты замеров показали незначительные, близкие к нулю выбросы.

Сокращать выбросы, в частности, помогает программа модернизации гидроэлектростанций «Новая энергия». Сегодня она позволяет уменьшать выбросы парниковых газов на 2,44 млн тонн ежегодно.

Важность открытости компаний и прозрачности их деятельности подтвердил Директор по стандартам ASI Крис Бэйлис:

«Где бы вы не находились, неважно, эмитируете вы много или мало выбросов, на каком технологическом этапе вы находитесь, бизнес должен ставить цели, достигать их и демонстрировать всем свою результативность. Очень важна прозрачность, возможность сравнивать эти результаты», — добавил спикер.

Наталья Дорпеко, исполнительный Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора», также обратила внимание на «колоссальный вклад «Русал» и En+ в низкоуглеродное будущее».

«"Русал" в этом году ровно 20 лет как участник Глобального договора, En+ присоединилась в 2019 году, но обмен опытом и взаимодействие между компаниями позволило действительно сформировать уникальный опыт решения задач повестки устойчивого развития на международном глобальном уровне. Обе компании взаимодействуют с международными платформами и принимают участие в ряде серьезнейших международных инициатив», — подчеркнула Дорпеко.

Она добавила, что сегодня, помимо целей и задач Парижского соглашения, российские компании столкнулись с вызовом изменения международной инфраструктуры и повестки взаимоотношений. Если анализировать последние несколько лет, «Русал» и En+ — лидеры климатической повестки в России, они очень многого достигли в своих бизнес-процессах, уверена эксперт. Резюмирую вышесказанное, Наталья Дорпеко пожелала компаниям продолжить эту работу в этом направлении, стать его драйверами в национальном поле и помогать продвигаться в нем другим компаниям.

Руководитель направления по устойчивому развитию ПАО «Московская биржа» Максим Кочетков, в свою очередь, подчеркнул, что повлиять на ситуацию поможет правильное движение компаний и рынка в целом.

«Нужно развивать рынок и рыночные механизмы. Мы считаем, что только через рынок будет правильно создавать экономический стимул для экологических и климатических проектов. Если государство будет контролировать, бизнес будет кривить, обходить, а если слепая рука рынка сама будет к этому подталкивать, процесс пойдет. Будет рыночное ценообразование, будет понятно, что сколько стоит, на что есть спрос, какие климатические проекты выгодно реализовывать и так далее», — резюмировал Кочетков.