Минеральные удобрения сверх плана

Президент Владимир Путин 7 сентября на Восточном экономическом форуме констатировал, что ограничения на вывоз российского зерна и удобрений не были отменены, как того требовали условия зерновой сделки с Украиной. Вслед за этим, буквально через несколько дней главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро предупредил о том, что дефицит удобрений может привести к сокращению мирового урожая зерновых на 40%.

В России же в этом году ожидают самого крупного в российской и советской истории урожая как зерновых, так и масличных культур. Дефицита минеральных удобрений нет, напротив, как следует из сообщения Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), к началу сентября российские аграрии увеличили закупки минеральных удобрений на 20% в сравнении с 8 месяцами прошлого года.

АПК уже обеспечил себя минудобрениями на 9/10 от запланированного, и часть из них уже вносится под урожай будущего года. Годовой план поставок минудобрений в АПК будет перевыполнен, прогнозирует президент РАПУ Андрей Гурьев.

Что касается экспорта, то он ожидаемо снизился, оценочно на 20%. Однако, если до недавнего времени Европа на четверть обеспечивалась российскими минеральными удобрениями, то заместить поставки из России будет непросто, а скорее всего – невозможно, считают эксперты.

Приоритетом для индустрии минеральных удобрений является внутренний рынок, его значение для лидеров отрасли будет только расти. За последние 5 лет аграрии увеличили потребление минеральных удобрений более чем в полтора раза. По прогнозу Минсельхоза, в текущем году объем закупок минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями достигнет 5 млн тонн д.в., а показатель внесения – 60 кг/га. К 2030 году объем закупки минеральных удобрений необходимо довести до 8 млн тонн д.в.

Основы этого роста были заложены в 2004 году, когда крупнейшие российские производители удобрений, объективно заинтересованные в развитии устойчивого спроса со стороны сельхозпредприятий, объединили свои усилия в рамках «Ассоциации производителей удобрений» – предшественницы современной РАПУ. Несмотря на существенные затраты капитального характера и текущие расходы на поддержание, участники ассоциации определили развитие российского рынка как критически важное в реализации стратегических планов развития экономики страны. В итоге, за последние 20 лет производство минеральных удобрений в России выросло практически вдвое, а поставки на внутренний рынок – в три раза. Благодаря растущим урожаям наши аграрии заняли достойное место на международном агропромышленном рынке.

Сегодня наша страна играет ключевую роль в обеспечении мира продовольствием. Россия уверенно удерживает второе место в мире (после Китая) по объёму производства удобрений и стала их ключевым экспортёром на планете», – отметил Андрей Гурьев, комментируя заявления ЕС по вопросам обеспечения мировой продовольственной безопасности этим летом.

Стратегия новая – партнеры проверенные

На днях Правительство утвердило стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года. Для укрепления продовольственной безопасности сельхозпроизводителям необходимо работать над увеличением урожайности. Также стратегия ставит задачу вовлечь к 2030 году в сельскохозяйственный оборот не менее 13,2 млн га земли.

Очевидно, что для обеспечения растущих потребностей АПК и выполнения экспортных обязательств российской отрасли минудобрений потребуются крупные капиталовложения. С 2013 года производители вложили в развитие почти 1,5 трлн руб., а в прошлом году было объявлено о начале нового отраслевого инвестиционного цикла.

Менее месяца назад, к примеру, крупнейший российский производитель фосфорсодержащих удобрений ФосАгро обнародовал планы инвестировать в развитие производства 64 млрд руб. до конца года и увеличить объем производства на 3-4%. При этом, компания уже отправляет вновь появившиеся объемы на внутренний рынок.

В 2019 году ФосАгро начала строительство нового современного завода по выпуску удобрений в Ленинградской области. Сегодня проект практически завершен. Ориентированный изначально на экспорт, в этом году новый завод-миллионник начал отгрузки крупных партий продукции в ключевые аграрные регионы России.

20 лет назад ФосАгро одной из первых в России заявила о приоритете внутреннего рынка, и придерживается этой позиции до сих пор. Поставки компании сельхозтоваропроизводителям за последние 10 лет выросли более чем втрое.

- Мы продолжаем вкладывать значительные средства в разработку новых видов продукции, востребованной в России, инвестируем в развитие российской сети дистрибуции, повышаем надежность поставок в регионах, реализуем проекты в сфере аграрного образования, - говорит гендиректор ФосАгро Михаил Рыбников.

В последние годы на российский АПК приходится до трети всех производимых ФосАгро минеральных удобрений и кормовых добавок. Причем, их ассортимент за последние 20 лет расширился более чем в 10 раз: компания предлагает российским аграриям более 50 марок удобрений, адаптированных под разные сельхозкультуры и природно-климатические условия. Совместно с аграрными вузами и региональными сельскохозяйственными институтами компания ведет создание и испытания новых продуктов. Это 100% отечественные разработки, которые будут постепенно выводиться на российский рынок в ближайшие 5-7 лет.

В начале «нулевых» ФосАгро первой из российских производителей минеральных удобрений «открыла» внутренний рынок, фактически создав его путем развития собственной дистрибьюторской сети и тесной кооперации с аграриями. В прошлом году на Урале открылся новый, 22-й по счету региональный офис сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион». В этом года начала работу 11-я региональная компания сети, ориентированная на Сибирь и Дальний Восток. Пока что ФосАгро – единственный федеральный производитель минеральных удобрений, работающий на территории от Калининграда до Камчатки, имеющий полноценную инфраструктуру работы с аграриями восточнее Урала. На фоне динамики реализации экспортного потенциала АПК этих регионов, спрос на современные минеральные удобрения там будет стабильно расти. Тем более, что компания заботится об интересах своих российских потребителей. Накануне большой волатильности рынков летом прошлого года, компания одной из первых объявила о фиксировании цен для российских аграриев. А в этом году ФосАгро резко нарастила поставки и промышленным предприятиям.