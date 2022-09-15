Легендарный инвестор огорошил заявлением по инфляции в США

Знаменитый инвестор Марк Мёбиус поделился со зрителями Bloomberg TV своими мыслями по борьбе с инфляцией. Он придерживается мнения, что инфляцию, которая почти не снижается в Соединенных Штатах и остается на высоком уровне уже достаточно длительное время, можно победить только поднятием учетной ставки как минимум до ее уровня.
«ФРС (американскому центробанку) придется поднять учетную ставку выше уровня инфляции, потому что иначе ее не победить»,- заявил он в интервью Bloomberg TV в среду, 14 сентября.
Мёбиус, сообщает Business Insider, ранее в тот же день поделился этим способом борьбы с инфляцией и со зрителями телепередачи Squawk Box на CNBC. Он считает, что в погоне за инфляцией ФРС может поднимать ставку каждый месяц на 1-2%.
Ко мнению Марка Мёбиуса в Америке, да и не только в ней прислушиваются. Свои интересные комментарии он сделал в не менее интересный момент, после самого сильного обвала индекса Dow Jones Industrial Average за последние два года. Общая инфляция в августе после июльских 9,1% снизилась до 8,3%.
В своих комментариях в среду Марк Мёбиус затронул и криптовалюты, на которые, по его словам, ФРС, занятая борьбой с инфляцией, сейчас совсем не обращает внимания.
«Люди, которые принимают важные решения, не уделяют должного внимания криптовалютам,- подчеркнул он.- Между тем, оборот крипты составляет триллионы долларов»
По мнению легендарного инвестора, криптовалюты, по крайней мере, пока еще не могут сравниться по объему с денежной массой, но цифровые активы «производят на очень многих людей эффект богатства».
К криптовалютам Мёбиус, как следует из его заявлений, относится положительно. Например, он считает биткойн главным показателем того, в каком направлении будут двигаться рынки в будущем.