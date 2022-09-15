Легендарный инвестор огорошил заявлением по инфляции в США

Знаменитый инвестор Марк Мёбиус поделился со зрителями Bloomberg TV своими мыслями по борьбе с инфляцией. Он придерживается мнения, что инфляцию, которая почти не снижается в Соединенных Штатах и остается на высоком уровне уже достаточно длительное время, можно победить только поднятием учетной ставки как минимум до ее уровня.

«ФРС (американскому центробанку) придется поднять учетную ставку выше уровня инфляции, потому что иначе ее не победить»,- заявил он в интервью Bloomberg TV в среду, 14 сентября.