Можно, только осторожно

Начавшиеся вчера во второй половине дня осторожные покупки российских акций продолжились в ходе вечерней сессии и сегодня с утра. Таким образом, рынок продолжает демонстрировать силу, и ему нужен лишь какой-то повод для начала штурма сильнейшего сопротивления 2500 пунктов, которое неоднократно разворачивало Индекс Мосбиржи вниз.

Но пока причин для активизации покупателей нет. Нефть дешевеет на 0,5%, уйдя под отметку $94 за баррель. Доллар же, наоборот, укрепляется к корзине мировых валют, угрожая еще больше просадить котировки сырьевых товаров, а вместе с ними и российские акции.

Из высоколиквидных акций лучший результат демонстрируют дорожающие на процент акции самой Московской биржи, по которым всегда платятся щедрые дивиденды. Но в этом году на большие выплаты рассчитывать не стоит — из-за падения доходов биржи после ухода с торгов иностранных инвесторов, дававших львиную долю комиссии.

В лидерах роста и акции «Норникеля», последние два дня выглядевшие намного хуже рынка. Сильным сопротивлением для бумаги выступает отметка 17 тыс. руб., до которой ей надо подрасти еще 600 рублей.

Хуже рынка торгуется один из вчерашних лидеров роста — «Роснефть». Как это часто наблюдается в последние месяцы, инвесторы начали фиксировать рост предыдущего дня, перекладывая капиталы в другую нефтяную «голубую фишку» — «Лукойл».

Более чем процентные потери несут акции угольщиков «Распадской» и «Мечела». Европа закачала в газохранилища плановый объем газа, и спрос на уголь несколько снизился. Но впереди зима и старт сезона отопления, поэтому эти две бумаги выглядят очень перспективно.

Продолжается коррекция в малоликвидных акциях ритейлеров. Аналитики опасаются, что в связи с ростом инфляционных ожиданий Банк России может в эту пятницу снизить ключевую ставку всего на 0,25 п.п. Не исключен и сценарий, при котором ставка будет снижена на 0,5 п.п., но регулятор даст прозрачный намек на то, что цикл снижения ставки завершен. Таким образом, дальнейшего значительно удешевления ипотеки и поддержки бизнеса строителей с этой стороны ждать не стоит.

Ход торгов акциями во второй половине дня будет зависеть от настроения на западных биржах. Если крупный капитал начнет откупать просевшие на негативных данных по инфляции в США рисковые активы, то российский рынок акций с радостью подрастет и приблизится к сопротивлению 2500 пунктов по Индексу Мосбиржи.

Рубль вновь слабо растет к доллару. В последние дни мы видим, как российская валюта утром и в середине дня укрепляется на 0,3-0,5%, но к окончанию торгов сдает практически все завоевания. Аналитики объясняют это тем, что сейчас активизировали продажу валютной выручки экспортеры, которым в 20-х числах каждого месяца нужно уплачивать налоги в бюджет. Как только они уходят с торгов, рубль начинает слабеть.

Если в предыдущие годы экспортеры продавали основной объем валюты в последние дни перед налоговыми платежами, что резко укрепляло курс рубля, то с лета этого года они аккумулируют необходимые рубли более плавно.

Ярко выраженный спекулятивный и инвестиционный спрос на иностранную валюту сейчас отсутствует, аналитики не исключают небольшого укрепления рубля в ближайшие дни, но ниже 58 руб. за доллар курс никто не видит.