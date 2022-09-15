Путин обсудил с премьером Пакистана проект по поставкам в страну сжиженного природного газа

Президент РФ Владимир Путин затронул на встрече с премьер-министром страны Шахбазом Шарифом вопрос строительства газопровода Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан.

«Есть очень интересные и масштабные проекты. Это "Пакистанский поток" так называемый. Речь идет о создании необходимой инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан — и это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана — это Россия, Казахстан, Узбекистан», — сказал Путин, уточнив, что «нужно решить вопрос с Афганистаном».

Президент РФ заверил, что Россия рассматривает Пакистан в качестве одного из приоритетных партнеров в Азии; на данный момент отношения двух стран складываются в позитивном ключе, подчеркнул глава государства. «Хочу отметить, что мы считаем Пакистан одним из наших приоритетных партнеров и в Юго-Восточной Азии, и в Азии в целом. Отношения между нашими странами складываются в абсолютно позитивном ключе, и мы очень рады», — сказал президент России. Вместе с тем Путин выразил надежду на то, что страны смогут найти пути для увеличения товарооборота, который в последнее время демонстрирует не столь высокие показатели, как хотелось бы.

По словам вице-премьера Александра Новака, президенты дали поручение проработать вопросы строительства газопровода с учетом гарантий безопасности различным ведомствам. Новак сообщил, что строительство 1100-километрового трубопровода из Карачи на север Пакистана начнется в ближайшее время. Он пояснил, что власти Пакистана интересовались, можно ли ускорить процесс. «У нас существует межправсоглашение о строительстве газопровода из Карачи на север Пакистана длиной 1100 км. Создана компания специальная в России, которая реализует этот проект. В ближайшее время реализация проекта начнется», — подчеркнул Новак.

Межправительственное соглашение о строительстве газопровода было подписано РФ и Пакистаном еще в 2015 году, предполагалось, что он заработаем в 2018-м. Тогда он назывался «Север — Юг» и оценивался в $2,5 млрд. Магистраль с пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год должна связать терминалы по приему СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и предприятиями в Лахоре. Как пишет ТАСС, сейчас Минэнерго РФ оценивает инвестиции в строительство «Пакистанского потока» в $1,5–2 млрд, из которых 25% могут взять на себя российские компании. Изначально исполнителем по соглашению о строительстве газопровода выступала дочерняя структура госкорпорация «Ростех». Стороны не могли договориться по размерам тарифа на прокачку газа, а в 2020 году «Ростех» попал под очередные санкции, поэтому исполнителя с российской стороны пришлось сменить, а соглашение доработать. В итоге была создана специальная компания, учредителями которой назывались ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго РФ, ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» и Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского. В новой редакции соглашения контрольный пакет проекта (74%) принадлежит Пакистану. Сообщалось, что Россия будет строить трубопровод, а затем осуществлять операционное управление и получать за это деньги. Проект выгоден, в частности, Ирану, который сможет удовлетворять потребности Пакистана за счет своих запасов, отмечали эксперты.

Проект обсуждался в ходе переговоров занимавшего на тот момент пост премьер-министра Пакистана Имрана Хана с президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, в день начала специальной военной операции России на Украине. В марте министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что Россия рассчитывает подписать акционерное соглашение для реализации проекта газопровода «Пакистанский поток» в ближайшее время.