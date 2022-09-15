По итогам выборов представители «Единой России» получили 77% должностей и мандатов

В ходе сентябрьских выборов в РФ мандаты и должности получили 16 партий, лидирующие позиции заняла «Единая Россия».

Об этом со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову сообщает «Интерфакс». Уточняется, что ЕР заместила 77,09% мандатов и должностей.

На второй позиции находятся самовыдвиженцы, занявшие13,65% мандатов и должностей, затем следует КПРФ (3,64%). На четвертом месте — «Справедливая Россия — за правду» (2,55%), на пятом — ЛДПР (1,80%). В конце списка оказались партия «За», Казачья партия РФ и другие общественные объединения.

Глава ЦИК отметила, что прошедшие выборы — первые, когда при установлении итогов не было никаких скандалов, передает «РИА Новости». . По ее словам, всего 968 бюллетеней на 33 избирательных участках в 15 регионах были признаны недействительными — это 0,004% от всего объема. Памфилова отметила, что региональная кампания была большой и масштабной; на данный момент все комиссии уже получили протоколы и провели итоговые заседания. Она заверила, что все нюансы прошедшей избирательной кампании ЦИК будет разбирать детально.

Выборы различного уровня проходили в 82 субъектах России с 9 по 11 сентября. В их рамках проведено свыше 4,7 тыс. региональных и местных избирательных кампаний.

В 14 регионах состоялись прямые выборы губернаторов, также россияне избрали депутатов шести законодательных собраний и 12 советов депутатов административных центров субъектов. Кроме того, прошли выборы в органы местного самоуправления различного уровня. В результате замещено более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее «Эксперт» писал, что по итогам выборов все действующие главы регионов РФ или врио сохранят свои посты, практически все они представляют «Единую Россию».