Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон официально объявила о своей отставке.

Как пишет «Интерфакс», политик приняла решение покинуть должность после того, как блок левых партий под ее руководством не сумел получить большинство на выборах в Риксдаге — шведском парламенте.

По итогам выборов в Швеции блок правых партий получил 176 мест в парламенте, в то время как блок левых под руководством Андерссон — 173. Всего в Риксдаге 349 мест, конституционное большинство составляет 175 депутатов.

Магдалена Андерссон была премьером Швеции с 2021 года. Она стала первой женщиной, возглавившей правительство страны.

Сообщается, что Андерссон продолжит выполнять обязанности премьера, пока не будет сформировано новое правительство. Она уже проинформировала о своем решении спикера Риксдага Андреаса Норлена, который сегодня должен обратиться к лидеру Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону с просьбой сформировать кабмин.

В 2022 году выборы в Швеции прошли на фоне запуска процесса по вступлению страны в Североатлантический альянс. В мае Стокгольм одновременно с Хельсинки подал заявку на присоединение к блоку, а 5 июля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе были подписаны протоколы о вступлении в организацию. Отмечается, что партия Кристерссона поддерживает курс на присоединение к альянсу.