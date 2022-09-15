Путин заявил, что Россия осуждает провокации США в Тайваньском проливе

Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе.

Об этом в ходе встречи с председателем Китая Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде заявил президент РФ Владимир Путин.

«Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», — сказал российский президент. Глава государства подчеркнул, что РФ придерживается принципа «одного Китая». Владимир Путин отметил, что совсем недавно затрагивал эту тему в беседе с главой парламента КНР во Владивостоке.

Также российский лидер заявил о готовности разъяснить Си Цзиньпину позицию Москвы по ситуации с Украиной. Путин заверил, что понимает озабоченности Китая, связанные с этим вопросом. «Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом, понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет, и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили», — уточнил президент.

Путин отметил, что в последнее время попытки создать однополярный мир приобрели крайне неприглядные формы. «Вообще должен сказать, что попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливое очертание и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», — сказал глава государства.

На этом фоне Путин указал на то, что российско-китайские связи активно развиваются: в 2021 году товарооборот между двумя странами увеличился на 35% и превысил $140 млрд; за первые семь месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос еще на 25%. «Убежден, что по итогам года мы выйдем на новые рекордные показатели, а в близкой перспективе, как договаривались, доведем годовой товарооборот до 200 и более миллиардов долларов», — заявил президент.

Си Цзиньпин, со своей стороны, выразил удовлетворение в связи с тем, что «в условиях глобальной пандемии» Россия и Китай продолжают поддерживать эффективные стратегические контакты. «Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития», — подчеркнул председатель КНР.