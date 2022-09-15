«Роснефть» поставила рекорд

Несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру, в первом полугодии 2022 года «Роснефть» сохранила производственную устойчивость и продемонстрировав рост ряда финансовых показателей.

«В течение первой половины 2022 года «Роснефть» находилась под беспрецедентным давлением негативных факторов внешней среды и незаконных санкций. Однако благодаря высокой операционной эффективности и соответствующим управленческим решениям мы сумели обеспечить непрерывность деятельности и продемонстрировать стабильные результаты. Компания увеличила чистую прибыль на 13,1% до 432 млрд рублей, а также укрепила финансовую устойчивость, сократив долговые обязательства на 12% с начала года», — прокомментировал итоги полугодья главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

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Хороший результат вопреки внешним факторам

Стоит отметить, что на финансовые результаты «Роснефти» в 1 полугодии оказал влияние целый ряд негативных внешних факторов, среди них: значительное удорожание логистики, рост тарифов на транспортировку по железной дороге на 18,6% с начала года и цен на электроэнергию, которая достигла порядка 30% в структуре затрат. Также негативное влияние оказало беспрецедентное повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20%.

Кроме того, налоговая нагрузка в нефтяной отрасли, не адаптированная к изменившимся внешним условиям, является самой высокой в стране и продолжает расти. По итогам 1 полугодии 2022 года налоговые изъятия у Компании достигли рекордного уровня 2,1 трлн рублей (рост 20% к 1 полугодию 2021 года).

«Для частичной компенсации влияния указанных факторов менеджментом компании предпринят ряд необходимых мер, таких как: усиление контроля и повышение качества управления затратами, приоритезация инвестиций в высокоэффективные проекты с учетом тщательного ранжирования, своевременный переход на долгосрочное контрактование по основным номенклатурным позициям и ключевым услугам с предсказуемой формулой цены, а также эффективное управление портфелем долговых обязательств с привлечением средств по ставкам ниже ключевой ставки ЦБ РФ, направленное на повышение финансовой устойчивости», — сообщили «Эксперту» в пресс-службе «Роснефти».

С учетом предпринятых мер, выручка «Роснефти» в 1 полугодии выросла на 32,5% — до 5,172 трлн рублей. Чистая прибыль — на 13,1%, составив 432 млрд рублей. Компания продолжила работу по снижению долговых обязательств. Сумма задолженности по предоплатам и финансовому долгу была сокращена в I полугодии года на 12%. В отчетном периоде «Роснефть» увеличила капитальные затраты на 14,1% — до 527 млрд рублей. Рост в основном связан с плановым наращиваем инвестиций в реализацию флагманского проекта «Восток Ойл».

Западные конкуренты отстают по добыче

«Роснефть» продолжает уверенно сохранять лидирующие позиции среди мировых мейджоров отрасли по показателю добычи углеводородов, несмотря на внешние факторы и ограничения. В первом полугодии этот показатель достиг 4,85 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что означает рост на 1,5% в годовом выражении (в сопоставимом периоде, то есть с учетом выбытия активов в 2021 году). Это больше, чем аналогичные показатели у ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Equinor, Petrobras, Eni и у целого ряда других компаний.

ExxonMobil сообщала о более скромном темпе добычи — 3,7 млн б.н.э. в сутки (рост 0,5% в годовом выражении), Shell добывала 2,92 млн б.н.э. в сутки (-13,1%), Chevron — 2,88 млн б.н.э. в сутки (-4,8%), BP — 2,59 млн б.н.э. в сутки (-19,9%), Equinor — 1,9 млн б.н.э. в сутки (-1,5%), Petrobras — 2,72 млн б.н.э. в сутки (-2%), ENI — 1,5 млн б.н.э. в сутки (-2,6%).

«Роснефть» продолжает наращивать добычу жидких углеводородов на своих новых крупных проектах (запущенных с 2016 года), которая в доле Компании за 1 полугодие 2022 года составила 529 тысяч баррелей в сутки (12,7 млн т), что на 7,6% выше год к году. Доля таких проектов в общей добыче жидких углеводородов достигла 14,2% — на 1,3 процентных пункта выше в годовом выражении.

Газовое направление Компании активно развивается, это демонстрирует высокая динамика — добыча газа в I полугодии 2022 года в сопоставимом периметре выросла на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,12 млн б.н.э., или суммарно около 33,5 млрд кубометров.

Ряд глобальных мэйджеров в аналогичном периоде едва ли могли похвастаться такой динамикой — у Shell падение добычи газа — на 11,8%, у bp — на 5,5%, у ExxonMobil — снижение на 2,3%, Chevron — на 1,7%, лишь Equinor показала рост — на 5%.

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Доля газа в общей добыче углеводородов «Роснефти» достигла 23%, что стало рекордным показателем для Компании и приблизило ее к достижению стратегической цели по доли газа в общем объеме добычи углеводородов на уровне 25%.

Также стоит заметить, что в первом полугодии 2022 года на 5,7% в годовом выражении выросли и объемы реализации нефти. При этом на внутреннем рынке объем реализации превысил более чем в два раза аналогичный показатель прошлого года. Приоритетом поставок моторного топлива для «Роснефти» по-прежнему остается внутренний рынок — объем реализации нефтепродуктов на российском рынке вырос год к году на 6,5%.

За первое полугодие 2022 года компания переработала 45,8 млн тонн нефти. Компания остается крупнейшим нефтепереработчиком России. «Роснефть» активно разрабатывает и внедряет собственные технологии и инновации в области нефтепереработки. В частности, Компания регулярно сообщает о новых разработках в области создания собственных катализаторов для производства нефтепродуктов. На сегодняшний день в «Роснефти» создано уже более десяти марок катализаторов. Выпуск собственных катализаторов организован на заводах компании. По ряду характеристик такие катализаторы превосходят зарубежные аналоги. По некоторым данным, к ним проявляют интерес не только внутри страны, но и за рубежом.

Разработка и производство собственных катализаторов дает компании независимость от иностранных производителей, обеспечивает высокое качество продуктов переработки нефти. Некоторое время назад в научно-проектном блоке «Роснефти» были разработаны новые автомобильные бензины «Евро 6». Для улучшенных бензинов созданы технологии производства и установлены более жесткие экологические требования по шести показателям, включая серу, бензол и олефиновые углеводороды.

Все флагманские проекты будут реализованы

Компания продолжила работу по реализации своих «флагманов». В частности, получил очередное развитие один из крупнейших в мире проектов по добыче углеводородов «Восток Ойл». Он является крупнейшим инвестпроектом не только в российской, но и в мировой нефтегазовой отрасли. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

Большая ресурсная база, уникальные свойства нефти, низкие удельные затраты на добычу и углеродный след, уровень которого на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, делает «Восток Ойл» одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире.

В июле был дан старт новому этапу освоения Пайяхского кластера месторождений — на нескольких кустах началось эксплуатационное бурение. При этом, бурение скважин ведется с применением уникальных буровых комплексов, которые были построены на российских машиностроительных заводах специально для работы в сложнейших условиях Крайнего севера.

В ходе комплексных геологоразведочных работ «Роснефть» подтвердила существенное увеличение запасов нефти на проекте «Восток Ойл». На левом берегу реки Енисей на Западно-Иркинском месторождении по результатам бурения скважин Западно-Иркинская 32 и Западно-Иркинская 54 Государственной комиссией по запасам (ГКЗ) утверждено открытие двух новых залежей с извлекаемыми запасами нефти в объеме 101,4 млн тонн.

В результате испытания скважины Песчаная-1 на правом берегу р. Енисей на Пайяхском месторождении получен фонтан безводной нефти. Это существенно превышает прогнозные характеристики и улучшает эффективность освоения Пайяхского месторождения. Ведется подготовка к проведению операции гидроразрыва пласта и бурению куста эксплуатационных скважин.

Все изложенное, в совокупности с результатами проведения сейсморазведочных работ 3D на Таймырском кластере, позволяет говорить о существенном, порядка 300 млн тонн, увеличении ресурсной базы проекта до 6,5 млрд тонн.

В плановом режиме продолжается обустройство первоочередных объектов Проекта — магистральная система транспорта нефти, смонтировано 25 000 свай, сварено более 100 км трубы. Началось сооружение сложного технологического объекта — подводного перехода под рекой Енисей. Продолжается расширение береговой и причальной инфраструктуры и складских объектов порта, а также нефтяного терминала на Бухте Север. Нефтеналивной терминал в порту «Бухта Север» является важным объектом, который обеспечит перевалку нефти объемом более 100 млн тонн в год с месторождений «Восток Ойл» по Северному морскому пути. Он станет крупнейшим в России нефтеналивным терминалом с парком для приема и хранения нефти.

Уже разработано более 6,5 млн м3 грунта, подготовлены в приёмке и разгрузке 9 причалов и 5 баз МТР, оборудованы места для размещения 5000 персонала, в завершающей стадии находятся перевахтовочные жилые городки ещё для 1000 человек персонала. В сезоне 2022-2023 на постоянной основе будет работать до 6000 тысяч человек персонала и до 2000 единиц техники. За период летней навигации 2022 года, перевезено более 600 тысяч тонн строительных грузов и металлоконструкций, 285 тысяч тонн из которых по СМП, выполнено более 400 рейсов.

Финальные дивиденды за прошлый год уже выплачены

Дивидендная политика «Роснефти» предполагает выплату более 50% от чистой прибыли по МСФО — этот коэффициент является одним из самых высоких в отрасли. Компания традиционно демонстрирует приверженность безусловному выполнению взятых на себя обязательств перед акционерами.

В июне на годовом собрании «Роснефть» утвердила рекордные в истории финальные дивиденды. Учитывая выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года, суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составил 41 рублей 66 копеек, а общая сумма средств на выплату дивидендов — 441,5 млрд рублей — исторический максимум для компании. Средства были перечислены всем акционерам к середине августа.

Стабильность дивидендной политики Компании, наряду с ростом ее финансовых показателей и заявлениями руководства, позволяют допускать значительные выплаты акционерам в будущие периоды. «Финансовые результаты за 1 полугодие 2022 года формируют надежную основу для выплат промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года», — заявил по данному поводу Игорь Сечин.