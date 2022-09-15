РСПП предложил на пост уполномоченного по правам предпринимателей главу платформы «ЗаБизнес.РФ»

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил главе администрации президента Антону Вайно письмо, в котором выразил обеспокоенность относительно судьбы института уполномоченного по правам предпринимателей в РФ.

Об этом пишет РБК.

В своем обращении к Вайно Шохин отмечает, что согласно закону бизнес-омбудсмен не может занимать эту должность более двух сроков подряд, однако, несмотря на истекшие в июне полномочия Титова, о новом назначении пока информации нет. «Возникшая правовая неопределенность не позволяет использовать институт уполномоченного в полную силу», — пояснил глава РСПП.

Он напомнил, что главной задачей бизнес-омбудсмена является защита прав и законных интересов российских и иностранных предпринимателей, а также российского бизнеса за рубежом. «Значимость этих направлений многократно увеличивается в связи с внешним санкционным давлением и разрывом прежних торговых, производственных и логистических связей», — подчеркивается в письме. Шохин настаивает на том, что деловое сообщество в России «как никогда остро нуждается в правозащитном механизме, способном решать не только частные вопросы, но и обобщать и анализировать основные проблемы бизнеса».

В документе указывается, что в апреле текущего года три ведущих бизнес-объединения — РСПП, ТПП и «Опора России» — обратились к Владимиру Путину с просьбой поддержать кандидатуру главы платформы «ЗаБизнес.РФ» Элины Сидоренко для назначения бизнес-омбудсменом.

«С 2019 года работает цифровая платформа по работе с обращениями предпринимателей, которая в принципе могла бы быть инкорпорирована в институт уполномоченного. Руководя ею, Сидоренко показала себя квалифицированным специалистом, который сумел наладить работу с правоохранительными структурами, в том числе с Генпрокуратурой. Кроме того, она профильный специалист по уголовному праву, что также важно для должности бизнес-омбудсмена», — отмечает Шохин.

Сама Элина Сидоренко рассказала агентству, что в курсе инициативы бизнес-объединений. По ее словам, выдвижение на пост уполномоченного является следствием высокой эффективности работы ее платформы.

АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», которую возглавляет Сидоренко, позволяет бизнесменам оспаривать действия правоохранительных органов. В прошлом году статус «проблема решена» получало примерно каждое десятое обращение.

Элина Сидоренко возглавляет центр цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, ранее она занимала должность директора управления юридического моделирования «ВЭБ Инновации», руководила рабочей группой Госдумы по оценкам риска оборота криптовалюты. Сидоренко входит в научно-консультативный совет Генпрокуратуры, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению администрации президента и «Роскосмоса», а также в экспертный совет администрации президента по противодействию коррупции.

Как пишет агентство, конкурентами Сидоренко может стать бизнес-омбудсмен по Москве Татьяна Минеева, член генсовета «Деловой России» Екатерина Авдеева, заместитель секретаря Общественной палаты Александр Галушка, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, а также глава «Деловой России» Алексей Репик. По данным РБК, назначить на пост уполномоченного по правам предпринимателей Минееву предлагает лично Борис Титов. Шохин, в свою очередь, указывает на то, что ни одна из этих кандидатур, упоминаемых СМИ и Telegram-каналами, не поддерживается ведущими российскими бизнес-объединениями.