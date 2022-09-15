S&P 500: обвал на кривой не объедешь

Вторник стал для основных фондовых индексов США худшим днем с июня 2020 года – и вчера, как и положено после столь резкого падения, американский рынок акций предпринял попытку отскока. Особенно яркой ее не назвать: индексы колебались вокруг нуля и закончили бы торги в «красной зоне», если б не рост в последние полчаса.

Он был связан с закрытием коротких позиций – в последние минуты ряд акций с высокой долей «шортов» (Bed Bath & Beyond, Upstart Holdings, Big Lots и другие) уверенно устремился вверх. Но были вчера и другие покупатели.

Статья по теме: Nasdaq: «черный вторник», 13-е

На рынок вышли розничные инвесторы – любители выкупать провалы. Как сообщил Bloomberg брокер Fidelity, клиенты были очень активны в среду перед открытием рынка, подбирая акции Apple, Nvidia и Amazon. Заказов на покупку было в три с лишним раза больше, чем на продажу.

Еще во время обвала, по данным Vanda Research, такие игроки скупили акции на $2 млрд – это второй в этом году по размеру приток денег населения за день. «Тем не менее это сильное выступление мелких трейдеров не смогло поддержать индексы, поскольку влияние профессиональных инвесторов было подавляющим», - цитирует Reuters аналитиков Vanda Research.

Статья по теме: Инфляция в США: «Мы все уронили»

Но в среду индексы все же прибавили: Nasdaq Composite – 0,74%, S&P 500 – 0,34%, а Dow Jones Industrial Average – 0,1%. Это, однако, скромно для дня, следующего за таким обвалом, как во вторник.

«С 1950 года S&P 500 падал за один день на 4% или больше 53 раза, — писал главный редактор Stock Trader’s Almanac Джефф Хирш во вторник. – <…> следующий торговый день S&P 500 закрывал вверх 35 раз, а вниз – 18 раз. Средний прирост был 1,08%».

Однако о серьезном подъеме в таких условиях, как сейчас, речь идти и не может. Рынок взял передышку, но причины, вызвавшие падение, никуда не делись: у него больше нет особых сомнений, что ФРС продолжит быстро ужесточать денежно-кредитную политику.

Другое дело, что вчера вышла статистика, смягчившая впечатление от данных о потребительской инфляции, которые и спровоцировали обвал. За август индекс цен производителей упал на 0,1%, совпав с ожиданиями. Но для вялого отскока S&P 500 хватило бы и одних технических причин: он слишком быстро и глубоко упал, на минимуме вплотную приблизившись к сильному уровню поддержки.

«Сегодня день зализывания ран после вчерашнего избиения, - говорил вчера Reuters главный рыночный стратег Carson Group Райан Детрик. – Это день отдыха».

Если ситуацию с акциями и можно было назвать передышкой, то облигаций это не касалось – на этом рынке продолжали готовиться к подъему ставок и последующей рецессии. Именно поэтому доходность 30-летних U.S. Treasury вчера снижалась, а 2-летних – росла. Последняя достигала 3,834% – это максимум с 2007 года.

И на спреде 2/30 инверсия кривой доходности казначейских обязательств США достигла уровня, которого в этом столетии еще не видели. В прошлый раз 30-летние бумаги приносили на 35 б.п. меньше 2-летних в 2000 году.

Ни рецессия, которую обычно предсказывает инверсия, ни растущая краткосрочная доходность, ни обе они вместе, не могут считаться хорошим фоном для акций. Сейчас срочный рынок настроен на то, что пиковое значение ставки ФРС составит 4,5%. Но даже простое ее повышение до этой цифры, согласно приведенной вчера Bloomberg оценке основателя Bridgewater Associates Рэя Далио, приведет к падению акций на 20%. Так что настоящий обвал не позади, а впереди.

