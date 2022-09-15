Самозанятые могут уйти из соцсетей в Яндекс Маркет

Самозанятые смогут торговать на «Яндекс Маркете» наравне с магазинами-партнерами сервиса. Как сообщили «Эксперту» в пресс-службе компании, они смогут воспользоваться витриной маркетплейса, его доставкой, сортировочными центрами и пунктами выдачи заказов (ПВЗ), рекламными и другими инструментами для продвижения бизнеса.

По мнению руковоlства «Яндекс Маркета», данная мера поможет самозанятым как наладить онлайн-торговлю по всей стране с нуля, так и запустить новый канал продаж. Второе будет особенно выгодно тем, кто лишился возможности искать покупателей через соцсети.

На данный момент самозанятым доступно более 800 категорий товаров, которые самозанятым разрешено запускаит в продажу. При этом в «Яндекс Маркет» обратили внимание, что создатель собственной продукции может сам выбрать удобную модель партнерства.

«Например, можно хранить товары у себя и самостоятельно доставлять их покупателям, или поручить это сервису, или пользоваться экспресс-доставкой — и маркетплейс будет сам развозить покупки клиентам за 1–2 часа. Чтобы передавать Маркету товары для доставки, необязательно ездить в сортировочный центр — заказы можно отгружать в ближайшие ПВЗ сервиса, которые принимают посылки от продавцов», — подчеркнули в пресс-службе.

Для продвижения товара самозанятый может использовать инструменты самой платформы. Кроме того, у продавца есть возможность применять сервис «Сплит» — оплата заказа по частям. Также клиентам модно начислять бонусы Плюса за заказы, где 1 балл равен 1 рублю.

С начала лета и до сих пор Маркет сотрудничал в тестовом режиме с несколькими сотнями самозанятых. Теперь подключиться к маркетплейсу могут и другие продавцы, которые торгуют товарами собственного производства и официально работают на себя. Для этого им необходимо получить статус самозанятого в налоговой, создать личный кабинет на Маркете, выбрать модель партнёрства и добавить товары на сервис. Обычно это занимает 1–2 дня.

Стоит отметить, что ранее самозанятые россияне продавали свои товары и услуги, если говорить про онлайн-формат, в основном в социальных сетях. Согласно приведенной «Яндекс Маркет» статистике, число самозанятых в России с начала 2022 года к августу выросло на 40%, превысив 5,4 млн человек.