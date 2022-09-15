Школы в приграничных районах Белгородской области перевели на дистанционное обучение

Власти Белгородской области решили перевести на дистанционный режим учебные заведения, находящиеся недалеко от границы с Украиной.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, по решению заседания антитеррористической комиссии на удаленное обучение переходят, в частности, школы Валуйского городского округа в 15-километровой зоне вдоль границы. «В Шебекинском городском округе — в 10-километровой зоне, за исключением города Шебекино, тоже переводим школы на дистант», — написал Гладков.

В детских садах этих районов будут работать только дежурные группы, добавил губернатор.

Ранее глава региона сообщил, что ВСУ обстреливают село Красный Хутор. Судя по опубликованным Гладковым снимкам, в населенном пункте имеются серьезные разрушения. В понедельник, 12 сентября, губернатор информировал об обстрелах Логачевки.

С начала спецоперации Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ; с 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности.