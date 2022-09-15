ЦБ назвал актуальный объем международных резервов

Международные резервы РФ на 9 сентября составили $557,4 млрд, за неделю они сократились на 0,8% или на $4,5 млрд. Это следует из статистики, представленной на сайте Центробанка. Из комментария регулятора следует, что изменения произошли в результате отрицательной переоценки.

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«Объем международных резервов по состоянию на 9 сентября составил 557,4 млрд долларов США, сократившись за неделю на 4,5 млрд долларов США, или на 0,8%, под воздействием отрицательной переоценки», — говорится в комментарии ЦБ.

На 2 сентября международные резервы РФ оценивались в $561,9 млрд, месяцем ранее, 5 августа — в $574,8 млрд. Все это время объем резервов менялся в результате финансовых переоценок.

Согласно данным Центробанка, исторического максимума в $643,2 млрд золотовалютный запас РФ достиг 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля объем резервов снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

