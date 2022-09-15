ЦБ обязал банки указывать минимальную, а не максимальную ставку по вкладам

С 1 октября банки обязаны указывать минимальную гарантированную ставку по вкладу на первой странице договора, набирать ее хорошо читаемым шрифтом и помещать в рамку. Оформление вклада онлайн должно быть доступно тоже только после ознакомления с этой ставкой. Соответствующее указание ЦБ зарегистрировано Минюстом РФ и публиковано на сайте регулятора.

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«Иногда мы видим в рекламе привлекательную ставку, но на деле выясняется, что клиенту надо выполнить ряд условий, или эта ставка действует только первый месяц, или для ее получения надо понести дополнительные расходы. В конечном итоге выбор всегда на стороне клиента, но он должен понимать, на какие условия может рассчитывать», — пояснил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

В пресс-службе ЦБ добавили, что аналогичное требование уже несколько лет действует при выдаче кредитов — по нему банки обязаны максимально доступно раскрывать полную стоимость займа.

В случае с вкладами, по мнению регулятора, человек должен четко представлять, какой доход он точно получит, если не будет снимать деньги до конца срока вклада, вне зависимости от каких-либо других условий. Это позволит потребителям правильно оценивать маркетинговые предложения разных банков, чтобы выбрать наиболее подходящее.

Закон, который дает Банку России право определять порядок расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу, начал действовать 3 июля.

