Цены на газ в США взлетели из-за угрозы железнодорожной забастовки

Газовые фьючерсы взлетели 14 сентября на 10%. Частично такой рывок объясняется опасениями, что забастовка негативно повлияет на доставку угля, из которого в Америке производится почти 22% всей электроэнергии, и что для выработки энергии придется использовать больше газа, которого сейчас и без этого не хватает. Цена на доставку кукурузы на побережье Мексиканского залива подскочила почти на 5%, потому что в случае остановки транспортировки грузов по железной дороге резко вырастет нагрузка на речной транспорт.

И это, не исключено, только начало. Забастовка на железной дороге, первая за три десятилетия, усилит кризис с цепочками поставок и больно ударит по рынку сырья. Как напоминает Bloomberg, на сырье приходится половина всех перевозимых по железной дороге грузов.