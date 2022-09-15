Цены на газ в США взлетели из-за угрозы железнодорожной забастовки

Газовые фьючерсы взлетели 14 сентября на 10%. Частично такой рывок объясняется опасениями, что забастовка негативно повлияет на доставку угля, из которого в Америке производится почти 22% всей электроэнергии, и что для выработки энергии придется использовать больше газа, которого сейчас и без этого не хватает. Цена на доставку кукурузы на побережье Мексиканского залива подскочила почти на 5%, потому что в случае остановки транспортировки грузов по железной дороге резко вырастет нагрузка на речной транспорт.
И это, не исключено, только начало. Забастовка на железной дороге, первая за три десятилетия, усилит кризис с цепочками поставок и больно ударит по рынку сырья. Как напоминает Bloomberg, на сырье приходится половина всех перевозимых по железной дороге грузов.
Этот год был очень напряженным для транспортировки зерна на баржах на юг США для отгрузки на экспорт на побережье Мексиканского залива, однако, уверен глава Mercury Group Антон Познер, нагрузка в случае забастовки еще больше увеличится.
«Нам просто не хватит барж,- заявил Познер в интервью.- Их не хватает даже сейчас, без забастовки».
Забастовка угрожает поднять и цены на бензин, предупреждает ассоциация производителей бензина и нефтепродуктов American Fuel & Petrochemical Manufacturers. Почти весь произведенный в США бензин смешивают с этанолом, наличие которого очень сильно зависит от поставок по железной дороге. Стоимость так называемых кредитов RINS, которые необходимы для нефтепереработчиков, чтобы выполнять новым требованиям регулятора, если они не добавляют необходимого количества биотоплива в бензин, поднялась до месячного максимума и вплотную приблизилась к рекордной.
У энергетической компании Duke Energy Corp., которая работает в обеих Каролинах, Флориде, Огайо, Кентукки и Индиане, достаточно угля, по словам вице-президента Джона Вердераме, чтобы справиться с частичным сокращением его поставок. К тому же, в случае необходимости предприятия компании могут сжигать больше газа и нефти. Существует и возможность организовать доставку угля на грузовиках. Правда, для замены одного железнодорожного состава потребуется 450 грузовиков.
«Если перебои (с поставками угля) продлятся долго,- предупредил Вердераме,- то могут возникнуть проблемы».
Вероятность забастовки довольно высока, считают многие эксперты, но вероятность того, что она продлится больше двух дней, очень низкая, потому что ожидается вмешательство Конгресса. Переговоры между железнодорожными компаниями и профсоюзами продолжаются под эгидой министра труда США Марти Уолша. 125 тысяч железнодорожников угрожают не выйти на работу, если к пятнице не будет достигнуто соглашение. Пока, однако, никаких обнадеживающих признаков успешного поиска компромиссов нет.