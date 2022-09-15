Турция упрекнула Швецию и Финляндию в невыполнении условий по процессу вступления в НАТО

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг раскритиковал Финляндию и Швецию из-за отсутствия каких-либо подвижек в вопросе экстрадиции в подозреваемых Анкарой в терроризме.

«Когда обсуждалось ваше вступление в НАТО, наш президент ясно дал понять: если вы поддержите нашу борьбу с терроризмом, мы поддержим ваше вступление. А если не поддержите нас, то и мы не поддержим вас», — цитирует чиновника «Интерфакс».

По словам Боздага, Хельсинки и Стокгольм «не предприняли никаких шагов» по достигнутым в июне договоренностям. Анкара утверждает, что обе страны продолжают поддерживать террористические организации.

Глава турецкого Минюста рассказал в частности, что Финляндия получила запрос на выдачу семи человек, считающихся последователями организаций, объявленных Анкарой террористическими, однако отказалась их экстрадировать.

Боздаг напомнил, что ратификация вступления Швеции и Финляндии в НАТО потребует одобрения со стороны турецкого парламента — Хельсинки и Стокгольм не получат его, если не выполнят требования Анкары.

Для вступления в НАТО Финляндии и Швеции необходима ратификация протоколов о присоединении к альянсу всеми его 30 членами; на данный момент их ратифицировали 24 государства. Изначально Турция выступала против включения двух североевропейских стран в организацию, обвиняя Хельсинки и Стокгольм в нежелании бороться с терроризмом и требуя депортации проживавших в Финляндии и Швеции курдских активистов.

В конце июня на саммите НАТО был подписан меморандум о взаимопонимании; Турция согласилась поддержала заявку двух стран на вступление в Североатлантический альянс взамен на обещание Финляндии и Швеции бороться с терроризмом, которое было закреплено в документе.

Президент РФ Владимир Путин, говоря о предстоящем вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, заявил, что у России с этими странами нет тех проблем, которые имеются с Украиной, и Москва не возражает против вступления двух государств в альянс. Глава государства при этом уточнил, что обе страны должны понимать, что если раньше для них никаких угроз не было, «то теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда следуют угрозы и нам».