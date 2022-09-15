В Москве начали продавать жилые студии в подвалах

Прошедшим летом на первичном рынке столичного жилья впервые появились студии, расположенные в подземной части зданий: в подвалах и на цокольных этажах. Как сообщили аналитики агентства «Метриум», в Москве есть четыре комплекса апартаментов, в которых покупателям предлагают приобрести подобные студии. Средняя стоимость квадратного метра в них составляет 196,9 тыс. рублей, что почти на 100 тыс. рублей меньше цены за «квадрат» в новостройках массового сегмента Москвы.

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«Все эти помещения — студии. В продаже есть апартаменты площадью от 11,8 кв. м до 33,2 кв. м. Их стоимость варьируется от 1,43 млн рублей за студию площадью 11,8 кв. м в цокольном этаже "Лофта на Рябиновой" до 7,99 млн рублей за студию площадью 26,1 кв. м в «Лофте на Ивантеевской», — уточнили в «Метриуме».

Лофты, в которых имеются такие предложения, — апартаменты, то есть формально нежилые помещения, но фактически предусмотренные для проживания. Два здания из четырех — бывшие общежития. Они были реконструированы и отделаны под ключ.

Эксперты также отметили, что жилье в подвале — не единственная новинка рынка новостроек. В «Лофте на Вернадского», например, часть студий расположена на антресольных этажах (это второй этаж в двухэтажной конструкции, построенной внутри одного большого здания: цеха или ангара). Такую студию площадью 11 кв. метров можно купить за 3,8 млн рублей.