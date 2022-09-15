В ВТБ спрогнозировали переход россиян на «длинные» депозиты

В начале следующего года россияне станут размещать свои сбережения на банковские депозиты сроком от одного года, а не на популярные нынче вклады от 3 и 6 месяцев. Уже сейчас клиенты начинают выбирать более долгосрочные инструменты вложения, чтобы зафиксировать текущие ставки до их снижения, сообщили в ВТБ.

Статья по теме: ЦБ обязал банки указывать минимальную, а не максимальную ставку по вкладам

«Весной 2022 года, после краткого периода оттока ликвидности и резкого повышения ключевой ставки, рекордная доходность по рублевым депозитам мотивировала россиян размещать средства на вкладах в национальной валюте. При этом горизонт планирования населения в части накоплений сократился до минимальных трех месяцев. Сейчас население выбирает все более долгосрочные инструменты вложения, чтобы зафиксировать текущие ставки до их очередного снижения. Вкладчики уже готовы размещать средства более чем на 6 месяцев, а в начале 2023 года россияне, по прогнозам ВТБ, будут вкладывать деньги на сроки от 1 года», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Замначальника управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина отметила, что несмотря на снижение доходности депозитов, россияне по-прежнему отдают предпочтение рублевым вкладам и это, на ее взгляд, «действительно надежная стратегия». В следующем году, по ожиданиям аналитиков банка, рынок придет к «некоторому равновесному состоянию, и вместе со средним уровнем ставок, характерным для 2021 года, придет и более стабильная долгосрочная модель финансового планирования населения».

