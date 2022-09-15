Важнейшая неделя для южноафриканского рэнда

В начале текущей недели южноафриканский рэнд предпринял попытку к росту. Этому способствовали данные по темпам инфляции в США и краткосрочное падение доллара. Но в целом эта валюта по-прежнему находится под давлением: рэнд все еще очень слаб и отражает повышенное неприятие риска инвесторов на Forex. Не могут существенно изменить ситуацию даже довольно позитивные макроэкономические данные в ЮАР.

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Сейчас важнейшим ориентиром для рэнда остается политика ФРС. В понедельник текущей недели инвесторы ждали данных по инфляции в США (которые в итоге оказались негативными) и южноафриканский рэнд торговался на уровне 17,1175 против доллара, что на 1,23% выше предыдущего закрытия.

Но уже во вторник рэнд откатился до 17,4 за доллар, отойдя от своих двухнедельных максимумов: отчет по инфляции в США укрепил ожидания дальнейшего агрессивного повышения ставки в США со стороны ФРС, подняв доллар.

Давление на обменный курс рэнда оказывают и данные о дефиците текущего счета во втором квартале 2022 года, (-1,3% от ВВП). Не смогла изменить ситуацию и позитивная статистика: объем розничной торговли в ЮАР вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, после некоторого торможения в предыдущем месяце, и превысил прогнозы рынка, ожидавшего его повышение на 8,4%.

Еще в июле Резервный банк Южной Африки повысил ключевую ставку на большую, чем ожидалось, величину — на 75 б.п., и сигнализировал о дальнейшем агрессивном ужесточении денежно-кредитной политики, чтобы обуздать растущую внутреннюю инфляцию. Инфляция потребительских цен в ЮАР ускорилась до 7,8% в июле, что выше рыночных оценок в 7,7% и превышает верхний предел целевого диапазона центрального банка 3-6% третий месяц подряд. Ожидается, что Резервный банк снова повысит ставки, по крайней мере, на 50 б.п., на своем заседании в конце месяца.

Рэнд в противоречивой ситуации

На этой неделе можно наблюдать новую волну укрепления доллара против валют большинства развивающихся стран, уверен сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Связано это с удивившим инвесторов отчетом по инфляции в Штатах.

Индекс потребительских цен (CPI) продемонстрировал замедление темпов роста с 8,5% в июле до 8,3% по итогам августа. Но разочарованием для рынка стал базовый показатель инфляции (не учитывает изменение цен на бензин, путешествия и продукты питания), который в отличие от основного показателя указывает на ситуацию в предстоящие месяцы и является основным ориентиром при принятии решения по ставке Федрезервом. Наблюдается рост инфляции и у регулятора открывается простор для ужесточения денежно-кредитной политики (в первую очередь при помощи повышения ставки).

Что касается ЮАР, то взлет объема розничных продаж на 8,6% связан с эффектом низкой базы, уверен аналитик. Ведь в предыдущем месяце произошло сокращение продаж, а также, население стремится запастись продуктами в условиях стремительно растущей инфляции и безработицы, что может привести к широкомасштабным социальным волнениям в ЮАР. Из-за перебоев с поставками продовольствия и повышения цен на энергоносители CPI вырос в ЮАР на 4,6% по итогам июля в годовом сравнении, что является максимальным значением с 2017 года.

Уровень безработицы в Южной Африке снизился до 33,9% во втором квартале 2022 года против 34,5% в 1 квартале, хотя процент не имеющих работу среди молодежи остается на очень высоком уровне — почти 64%. Для борьбы с инфляцией потребуется повышать процентную ставк. Но, полагает Николай Переславский, и сильного подъема ожидать не стоит, ведь бизнес вынужден будет пойти на увольнения сотрудников, если ему станет слишком сложно получить кредиты по повышенным ставкам. Поэтому регулятору придется делать очень аккуратные шаги, чтобы не было перекоса ни в одну из сторон.

И предстоящая неделя будет очень важна для инвесторов, которые торгуют на валютной паре USD/ZAR, уверен эксперт. Ведь пройдут заседания ФРС США и Резервного банка ЮАР. Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС, заседание которого пройдет 20-21 сентября, скорее всего, примет решение о повышении ставки на 0,75% для борьбы с растущей инфляцией.

На следующий день пройдет заседание Резервного банка ЮАР. Он также, с большей степенью вероятности, примет решение о повышении ставки, ведь борьба с инфляцией — основная задача сейчас для этого регулятора. Шагом повышения может стать 50 б.п. (+0,5%) к текущей ставке 5,5%.

На текущий момент курс пары USD/ZAR вернулся в район уровня максимумов с августа 2020 года 17,50, хотя в начале недели торги проходили еще в районе 17. До конца недели, говорит Николай Переславский, стоит ожидать продолжения торгов в границах 17 — 17,75. Решения о повышении процентной ставки ФРС и южноафриканского ЦБ уже учтены в текущем курсе, поэтому серьезной волатильности они вызвать не должны. В предстоящие недели курс пары USD/ZAR может продолжить повышаться, и может быть достигнут район важного сопротивления 18 — 19, где находятся максимумы с 2020 года.

Испытания для доминирующей экономики

Южноафриканский рэнд с начала года потерял более 8% к доллару, что является 17-м результатом среди 36 мировых валют, хотя еще в конце июня был в небольшом плюсе, занимая пятое место в этом рейтинге, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, снижение находится в русле глобальной тенденции большинства развивающихся и развитых валют, дешевеющих к доллару на фоне экономических проблем, а также агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. В результате доллар периодически обновляет 20-летний максимум к 6 ключевым валютам (индекс доллара).

Южноафриканский рэнд, напоминает аналитик, относится к типичным развивающимся, или высокодоходным валютам. Экономика ЮАР занимает доминирующее место на африканском континенте и основана на развитой финансовой системе, экспорте золота, угля, крупном сельском хозяйстве. Однако в 2020 году страна пережила крупнейший за 100 лет экономический спад из-за пандемии.

Ранее южноафриканский рэнд часто сравнивали с рублем из-за условной схожести экономик двух стран в плане зависимости от сырьевого экспорта, в результате чего многие иностранные инвесторы ставили эти валюты в один ряд по соотношению прибыль/риск. Естественно, говорит Дмитрий Бабин, что это сравнение потеряло свою актуальность еще в 2020 году после сильного кризиса, спровоцированного пандемией, а также последующих геополитических изменений.

Котировки пары USD/ZAR периодически обновляют двухлетние вершины и могут на краткосрочном горизонте дойти до локального сопротивления 17,79 рэндов за доллар, полагает эксперт. То есть, уверен Дмитрий Бабин, южноафриканский рэнд будет слабеть вместе с большинством других валют по отношению к доллару. На более долгосрочном горизонте, по его мнению, вероятно нахождение пары USD/ZAR в диапазоне 16—18.