Вице-мэр Ефимов: количество пользователей Инвестпортала Москвы превысило 1 млн в 2022 году

С начала 2022 года количество уникальных посетителей Инвестиционного портала Москвы превысило 1 млн. А за 8,5 лет работы ресурса эта цифра приблизилась к 9 млн пользователей, сообщил 15 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, что на этом портале представлен 31 онлайн-сервис, с помощью них предприниматели могут выбрать подходящие им ъмеры государственной поддержки, обратиться с вопросом в правительство столицы или подать заявку участие в торгах на покупку или аренду недвижимости.

«Инвестиционный портал столицы предоставляет исчерпывающую информацию о мерах поддержки предпринимателей, в том числе промышленных предприятий, налоговых режимах и льготах, реализуемых проектах. Благодаря усилиям разнопрофильных специалистов функционал сайта постоянно развивается. Это замечают представители бизнеса: только в этом году количество уникальных посетителей портала превысило отметку в 1 млн. Всего за 8,5 лет работы сайта на нем зафиксировано почти 9 млн уникальных пользователей», — рассказал Владимир Ефимов.

По оценкам властей Москвы, наибольшим спросом у московских бизнесменов пользуется навигатор мер господдержки, ведь он предлагает им 158 видов помощи. «Так, можно выбрать подходящие налоговые льготы, субсидии или гранты. Пользователи могут настроить сервис по персональным параметрам, отобрать федеральные и региональные программы и предложения», — уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. По его словам, в 2022 году таким навигатором воспользовались почти 15 тыс. раз.

Еще один раздел Инвестпортала, важный для бизнеса, — имущество от города. В нем представлены здания, которые можно выкупить или арендовать у города, а также земельные участки для строительства, павильоны различного назначения и машино-места. Сейчас на сайте доступно около 3,5 тыс. объектов. С начала года этот раздел посетили 334 тыс. раз.

Другой востребованный инструмент портала — инвестиционная карта Москвы. На нее нанесено 100 площадок для бизнеса – как для крупного, так и небольшого. В этом году карту обновили: интегрировали с открытыми данными правительства столицы, расширили функционал аналитических слоев, а также внедрили детальный фильтр подбора объектов для инвестиций. За этот год этот раздел посетили 28 тыс раз.

«Инвестпортал сопровождает предпринимателя на всех этапах ведения бизнеса – от подбора площадки для реализации проекта до получения мер поддержки. Сейчас на портале зарегистрировано более 78 тыс. личных кабинетов, из них свыше 15 тыс. учетных записей создано в этом году. Авторизованным пользователям доступны все цифровые возможности платформы. При этом если предприниматель уже является пользователем московской цифровой экосистемы, он может использовать для входа единую городскую учетную запись MosID или свой аккаунт на портале поставщиков – это избавит от необходимости вручную заполнять профиль, вся информация будет заполнена автоматически», – рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

Отметим, что в числе других на Инвестпортале есть уникальный проект для промышленности. Это «Московская техническая школа», которая представляет собой сеть центров технологических и производственных компетенций на базе вузов. С ее помощью инженеры могут повысить квалификацию по нескольким программам, записавшись на них онлайн.

С помощью ресурса предприниматели могут также направить свои предложения по улучшению инвестиционного климата или вопрос в правительство Москвы. Ответ придет в личный кабинет в течение 10 рабочих дней, но обычно отвечают быстрее: за четыре дня. В этом году сервисом воспользовались 584 раза. Чаще всего инвесторы задают вопросы, связанные с торгами, землей и недвижимостью.