Взлетели на лифтах: S8 Capital успешно осваивают новый рынок

Компания «Отис Россия» выпустила более 400 единиц лифтового оборудования за первый месяц работы. Напомним, что данный бизнес был приобретен холдингом S8 Capital у Otis Elevator Company еще в конце июля 2022 года.

Как стало известно, прием заказов производителем лифтов был восстановлен с 1 августа. Уже за первый месяц работы завод в Санкт-Петербурге достиг максимальных производственных показателей с марта 2022 года. В «Отис Россия» подчеркнули, что предприятие работает семь дней в неделю, чтобы «обеспечить возрастающий спрос со стороны строительного рынка на поставку качественного лифтового оборудования отечественного производства». При этом численность персонала уже увеличена на 16%.

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В компании обратили внимание, что все предприятия на территории России, которые ранее принадлежали иностранному производителю, в том числе — завод по производству лифтов в Санкт-Петербурге, площадка по изготовлению лебедок в Щербинке и подразделения по техническому обслуживанию — ведут работу в штатном режиме. Благодаря новому собственнику, темпы производства растут, а число рабочих мест увеличивается.

Интересным является тот факт, что принадлежащий предпринимателю Армену Саркисяну холдинг S8 Capital ранее не занимался производством лифтового оборудования. Он объединял предприятия финансового и телекоммуникационного сектора. Однако отечественные эксперты уверены, что вход в лифтовый бизнес для компании является крайне выгодным.

«Приобретение, я считаю, полезное однозначно. Насколько я знаю, она проходила под патронажем Минпромторга, поскольку первая информация шла именно от главы ведомства. Судя по тому, что на выходе получилось, сделка действительно уникальная. Куплено предприятие “под ключ”, не нарушены технологии, не уволен персонал, завод может выпускать те модели, которые ранее и собирались», — заметил в комментарии «Эксперту» первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.

Эксперт добавил, что все эти факторы объясняют августовский «рывок» предприятия. При этом Алексей Захаров считает, что к своей доле рынка «Отис Россия» — около 6 тысяч лифтов в год — компания присоединит освободившиеся после ухода иностранных фирм ниши. Впрочем, кратного увеличения производства лифтов в РФ, полагает эксперт, ожидать все же не стоит.

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«Сейчас идет скорее спад, потому что цены, в том числе и на комплектующие, поднялись существенно. На это бюджетное финансирование рассчитано не было», — резюмировал он.

В тоже время доцент кафедры экономики РЭУ Александр Тимофеев заметил, что в это лето спрос у застройщиков на поставку качественных и премиальных лифтов и подъёмных систем рос. И особенно важно для них было использовать оборудование отечественного производства.

«Рост персонала как правило идет, когда заказов становится больше, а конкурентов — меньше. Сделка по покупке российского Otis “подарила” S8 Capital и клиентскую базу? и новые возможности роста. Многие застройщики при проектировании новых домов использовали габариты и стандарты лифтовых шахт Otis. Так что сделка заведомо обеспечивала S8 Capital большим объёмом новых контрактов. Российское подразделение Otis Elevator под управлением нового владельца добьется еще более высоких результатов. И я думаю, можно ожидать кратного увеличения производства лифтов в России. Единственное, что ещё возможно останется доработать — это производство электроники и датчиков с ПО и системой диспетчирования», — указал он в беседе с корреспондентом «Экспертп».

Согласна с коллегой и кандидат экономических наук, доцент департамента логистики и маркетинга Финансового университета при Правительстве РФ Дарья Швандар.



«Строительный сектор активно развивается во всех регионах России, потребность в лифтах возрастает. Доля импортных комплектующих при производстве лифтов составляет около 30%. Альтернатива поставок запчастей возможна в азиатском направлении логистики, прежде всего, из Китая и Турции. Поддержка российских производителей, как в финансовой форме, так и в форме госзаказа, может способствовать наращиванию объемов производства запчастей, комплектующих узлов и деталей для национального рынка жилищного и промышленного строительства», — сообщила она «Эксперту».

Напомним, что в Минпромторге сегодня отметили, что «Отис Россия» проводит подготовку мощностей Петербургского завода к запуску серийного производства новой модели лифта, презентация которого запланирована на первую половину октября текущего года.