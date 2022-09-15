«ЕвроХим» создал новый центр инжиниринга

Новый центр инжиниринга для повышения производственных мощностей создан на базе институтов минерально-химической компании «ЕвроХим». Объединенный проектный институт «ПроТех Инжиниринг» займется внедрением наилучших технологий и поиском решений для роста доходности от инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Создание Объединенного проектного института – объединение всех институтов группы, важный шаг для дальнейшего развития производственных активов компании "ЕвроХим" и формирования портфеля новых проектов», - отметили в компании.

Объединенный проектный институт будет строго соблюдать принципы и правила проектирования с учетом требований безопасности. В организации будут работать в рамках установленных стоимости и сроков, чтобы достичь требуемых технико-экономических показатель, подчеркнули в компании «ЕвроХим».