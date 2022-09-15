Еврокомиссия нацелилась на ликвидацию своего энергорынка

14 сентября Еврокомиссия из двух стволов ударила по своему же энергетическому рынку. Сначала с большой антироссийской речью в Европарламенте выступила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она призвала европейцев туже натянуть на себя в преддверии зимы теплые одеяла, а также объявила об изъятии сверхдоходов у европейских энергетических компаний и об ограничении цен на электроэнергию. Затем Еврокомиссия обнародовала конкретные предложения по усилению госрегулирования европейского энергетического рынка. Вернее, надгосударственного, так как всех членов ЕС пытаются заставить ввести углеродные квазиналоги. Однако даже 140 млрд евро, которые попытаются собрать с энергетиков в пользу домохозяйств, до весны явно не хватит.

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Оскал с зеленоватым отливом

Выступление Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте утром 14 сентября напоминает, скорее, проповедь лидера какой-то тоталитарной секты, чем ответственного государственного деятеля. Практически все свои посылы она предлагала принять на веру, а не анализировать с холодной головой. Например, она повторила мантру бывшего американского президента Барака Обамы, озвученную им еще в октябре 2015 года, о разрыве российской экономики в клочья. Естественно, все энергетические проблемы Европы, по её уверению, вызваны целенаправленными действиями Москвы. Кстати это еще заезженная за океаном мантра о применении русскими энергетического оружия. Но кем вводятся санкции, чинятся препятствия поставкам, вплоть до эмбарго?

Фон дер Ляйен между тем даже предложила евродепутату от Франции Манон Обри отправлять неподъемные счета за газ и электричество лично Владимиру Путину. Впрочем, к своим производителям энергии она относится даже хуже, чем к российскому президенту. И в частности заявила, что «поскольку мы находимся в кризисе ископаемого топлива, индустрия ископаемого топлива тоже несет особую ответственность». А значит, «крупные нефтяные, газовые и угольные компании также получают огромные прибыли». Поэтому «они должны платить справедливую долю – они должны внести свой вклад в выход из кризиса».

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Только почему-то фон дер Ляйен уверена в том, что кризис ископаемого топлива вызван Россией и недостаточными инвестициями в ветер и солнце, а не не резким сокращением глобальных капиталовложений в разработку новых месторождений того самого ископаемого топлива. Наоборот, она еще раз провозгласила курс на ускоренное сворачивание традиционной энергетики в пользу «зеленой повестки».

Ей вторит и её зам Франс Тиммерманс: «Эра дешевого ископаемого топлива закончилась и нам необходимо ускорить переход на отечественные возобновляемые источники энергии». Не ради ли этого отчасти и затеяна атака на собственные энергетику и обрабатывающую промышленность?

Наднациональный контроль

С практической точки зрения важнее противоречивого и во многом беспомощного выступления фон дер Ляйен, основную часть которого заняли пассажи о необходимости затянуть надолго пояса и сплотиться вокруг Украины, лишь бы победить Россию, те относительно конкретные предложения Еврокомиссии по введению чрезвычайных мер по госрегулирования электрического и углеводородного рынков стран ЕС, которые были опубликованы днем 14 сентября.

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Все предложенные меры сами авторы документа ЕК назвали «исключительными». То есть, они вроде бы пообещали применять их не в долгую, а пока не кончится энергокризис. В Брюсселе при этом надеются, что это случится 31 марта будущего года, т.е. с началом теплой весны.

Первый номером идет (что и ожидалось) дальнейшее сокращение потребления электроэнергии. В документе ЕС в частности указано: «Комиссия сейчас делает следующий шаг в решении этой проблемы, предлагая исключительные меры по сокращению спроса на электроэнергию, которые помогут снизить стоимость электроэнергии для потребителей, а также меры по перераспределению избыточных доходов энергетического сектора конечным потребителям».

То есть, функционеры ЕК не оставляют надежду на один из законов рынка: сокращение спроса снижает цены. Именно это должно успокоить рынок.

В принципе не глупо. Это может сыграть. Но каким образом в ЕК намерены сократить спрос на электроэнергию? В этот раз не рыночными методами. А прямолинейными мобилизационными. К тому же на наднациональном уровне. Населению стран ЕС пора задуматься об ускорении процесса потери ими национального суверенитета.

Прежде всего, Комиссия предлагает всем правительствам стран-членов ЕС в обязательном порядке взять на себя обязательства сократить потребление электроэнергии по крайней мере на 5% в выбранные часы пиковых цен. Так как в это время электричество самое дорогое.

Таких пиковых часов должно быть не менее 10% в сутках.

Комиссия также предлагает государствам-членам стремиться сократить общий спрос на электроэнергию как минимум на 10% до 31 марта 2023 года.

Правда, конкретные удобоваримые механизмы по снижению потребления в пиковые часы ЕК так и не выработало. Предложено только использовать некие финансовые компенсации. Но непонятно, в каких размерах и хватит ли на это госбюджетных средств.

Фон дер Ляйен, впрочем, предложила радикальный и при этом бесплатный метод — работать по ночам (когда электроэнергия дешевле всего) или в крайнем случае ранним утром.

Вызывает удивление, что такими драконовскими мерами ЕК надеется сэкономить в ближайшую зиму всего лишь 1,2 млрд кубометров газа. Стоит ли овчинка выделки?

Второй шаг еще радикальнее. Предлагается фактически отобрать значительную долю выручки у производителей электроэнергии.

Это, конечно, внушает как раз уважение к смелости к авторам документа. Они покусились и на «святое» — «зеленую повестку». По крайней мере частично. Ограничить доходы собираются у производителей, использующих технологии ВИЭ. Здесь есть рациональное зерно. Ветер и солнце дешевле газа и мазута. Но, правда, деньги сдернут и с бурого угля и ядерной энергетики.

Опять же при этом не предлагается конкретный механизм изъятия так называемой. сверхприбыли.

В принципе для этих целей необходимо ввести новые законы. Но это прерогатива национальных парламентов и является длительной процедурой.

Есть возможность и прямого приказа делиться. Но в правовом поле это возможно, только если речь идет о госкомпании. Французская компания Electricite de France как раз государственная. Значит, представители правительства смогут напрямую отнять деньги. Но что делать с частными компаниями? Здесь нужен пускай чрезвычайный, но все таки правовой механизм. Которого нет даже в обозримом будущем.

Однако страны-члены ЕС получили четкое задание ЕК -- «установить предельный уровень выручки на уровне 180 евро/МВтч».

Правительствам при этом просто предлагается собирать изъятые доходы и использовать их «для оказания помощи потребителям энергии в сокращении их счетов».

Еврокомиссия тянет одеяло на себя

Помимо предложенного выше, государствам-членам, торгующим электроэнергией, рекомендуется «в духе солидарности заключать двусторонние соглашения о разделении части доходов, собираемых государством-производителем, в интересах конечных потребителей в государстве-члене с низким уровнем выработки электроэнергии.

Такие соглашения должны быть заключены к 1 декабря 2022 года, если чистый импорт электроэнергии государством-членом из соседней страны составляет не менее 100% потребления. Правда, пока таких случаев нет. Но, может быть, ЕК предполагает, что в результате ее политики они появятся (т.е. некоторые страны утратят генерацию целиком)?

При всех неясностях и недоработках понятно, что ЕК взяла курс на наднациональное госрегулирование цен на электроэнергию. Причем замахнулась не только на рынок (сбыт) энергии, но на саму генерацию. А это чревато дополнительным дефицитом, а значит и новым всплеском цен. Тем более, что ЕК намерена вторгнуться в механизм ценообразования на электроэнергиюв целом, чтобы сделать цены на неё «ниже себестоимости». Но это уже похоже на смертельный удар по собственной по электроэнергетике.

Электричеством ЕК не ограничилась.

Комиссия «предлагает временный «взнос солидарности» в отношении сверхприбылей, полученных от деятельности в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах, которые не подпадают под предельный доход». Эта мера, как уверены в ЕС, «сохранит инвестиционные стимулы для перехода к "зеленым" технологиям».

Предлагается взнос солидарности взимать опять же странам-членам «с прибыли 2022 года, которая превышает 20%-ный рост средней прибыли за предыдущие три года».

Затем допдоходы перенаправят «уязвимым домашним хозяйствам, сильно пострадавшим компаниям и энергоемким отраслям промышленности».

Но как в ЕК собираются отыскать, а затем отобрать 20% рост доходов у нефтегазовых компаний, также совершенно не ясно.

Большинство европейских энергокомпаний-импортеров находятся на грани банкротства. Так, немецкая Uniper 13 сентября сообщила, что собирается подать в стокгольмский арбитраж иск на «Газпром», сокративший летом поставки газа. В результате, как уверяют немцы, правительству пришлось осуществить финансовую помощь компании в размере 19 млрд евро.

Допдоходы могут быть только у добывающих компаний. Но такие в основном находятся под юрисдикцией не входящих в ЕС Великобритании и Норвегии. Пожалуй, попытаться «нагнуть» можно только англо-голландскую Shell.

И вишенка на торте. Все-таки в ЕК не оставили попыток административно ограничить цены на весь поступающий в ЕС природный газ. По словам, фон дер Ляйен, с этой целью сформирована европейско-норвежская рабочая группа. По идее, норвежцев можно заставить снизить цены на газ. А они обеспечивают примерно треть импорта в ЕС. Но что делать с СПГ из США и Катара, а также России? Норвежский премьер Йонас Гар Стёре предупредил, что СПГ может вновь может уйти в Азию.

Кроме того, Ляйен замахнулась на спотовый механизм газового ценообразования, действующий на нидерландском хабе TTF.

В выступлении в Европарламенте 14 сентября она заявила, что «эталон, используемый на газовом рынке, – TTF – не адаптировался». Поэтому «Комиссия будет работать над установлением более репрезентативного контрольного показателя».

И все эти меры, по подсчетам Урсулы фон дер Ляйен, должны принести всего-то 140 млрд евро. Правда, это может касаться только электричества. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон привела большую цифру — 256 млрд евро.

Но этих денег для спасения от замерзания и рецессии явно не хватит. При этом ЕС фактически откажется от рыночных механизмов по регулированию энергетических рынков. Что неизбежно приведет к дефициту ресурсов и к еще большему росту цен. Без российских энергоресурсов проблему явно не решить. Но 5 декабря ЕС вводит частичное эмбарго на российскую нефть. Что касается газа, то его поставки упали. Но что делать, ясно: затянуть пояса и натянуть одеяла



