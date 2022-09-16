«АвтоВАЗ» направит более 1,5 млрд руб. на вторую очередь логистического комплекса под Тверью

Вторая очередь логистического комплекса АО «АвтоВАЗ» в Калининском районе Тверской области будет построена в следующем году.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Первая очередь логистического комплекса «АвтоВАЗа» площадью 25 тыс. кв. м заработала в 2021-м. Объект расположен на федеральной трассе М-10 под Тверью. Магистраль объединяет крупнейшие агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, по ней грузы дилерской сети LADA оперативно доставляются в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города.

На встрече с президентом АО «АвтоВАЗ» Максимом Соколовым глава региона Игорь Руденя обсудил перспективы сотрудничества, в том числе расширение мощностей комплекса, передает пресс-служба правительства Тверской области.

По словам Соколова, комплекс под Тверью является одним из самых современных и крупных складских объектов компании. В общей сложности у автоконцерна их пять.

«Сегодня склад успешно эксплуатируется, загрузка комплекса дошла до 100%. Поэтому мы приняли решение о строительстве второй очереди аналогичной мощности — 25 тысяч квадратных метров», — рассказал Соколов. Он уточнил, что новый комплекс будет расположен рядом с уже имеющимся.

Объем инвестиций в строительство объекта превысит 1,5 млрд руб. Его запуск запланирован на начало 2023 года.

Сообщается, что также стороны обсудили возможность привлечения местных предприятий для поставок комплектующих автоконцерну. Так, ржевская компания «Прамо-Электро», выпускающая стартеры и генераторы, способна закрыть потребность в этих устройствах по ряду моделей «АвтоВАЗа», таких как Vesta, Granta, XRAY, Largus и NIVA. Другая компания, которая может стать потенциальным партнером проекта, — «ТЕК-КОМ». Предприятие готовится производить конические и шариковые подшипники для автомобилестроения.