Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых с 19 сентября. Аргументируя свое решение, ЦБ заключает, что «текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», а также лучшей динамикой деловой активности, чем это прогнозировал Банк России в июле

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«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность, — отмечаются при этом в сообщении ЦБ. — Вместе с тем данные по ВВП за II квартал и оперативные индикаторы указывают на то, что динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле», — заявил регулятор.

ЦБР констатирует «некоторое восстановление» потребительской активности, но при этом она «остается сдержанной».

«Это связано с произошедшим снижением реальных доходов населения при одновременном сохранении склонности домашних хозяйств к сбережению. Последнее, в частности, объясняется не только общей экономической неопределенностью, но также и сократившимся предложением отдельных категорий товаров и услуг. Вместе с тем ограничения на стороне предложения на потребительских рынках несколько ослабли в связи с постепенным восстановлением потребительского импорта и процессами импортозамещения», — указывает регулятор.

Что касается экономики, то Банк России видит признаки ее восстановления. «Согласно данным опросов, значительная доля предприятий по-прежнему испытывает затруднения в производстве и логистике. Однако их деловые настроения продолжают улучшаться по мере диверсификации поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а также рынков сбыта. Все более широкий круг предприятий подстраивается к работе в новых условиях», — отмечает ЦБ.

Сообщается также, что в августе годовая инфляция снизилась до 14,3% (после 15,1% в июле) и, по оценкам на 9 сентября, уменьшилась до 14,1%

Также в пресс-релизе ЦБР говорится, что «денежно-кредитные условия продолжили смягчаться и, по оценкам Банка России, стали в целом нейтральными», а также, что «на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы».

Это может быть сигналом о том, что на следующем заседании Банк России 28 октября возьмет паузу в снижении ставки, или снизит ее на 0,25 п.п. Возможно, подробнее по этому вопросу сегодня выскажется глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября.



