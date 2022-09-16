Боррель: в Европе многие выступают против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что многие политики и жители Старого Света выступают за отмену антироссийских санкций и отказ от поставок вооружения Украине.

Об этом евродипломат заявил в интервью испанскому изданию La Vanguardia, выдержки из которого публикует ОСН.

«Есть много людей, выступающих против двух других решений», – подчеркнул он.

Так Боррель прокомментировал решение Евросоюза поставлять оружие ВСУ и ввести ограничительные меры против нашей страны.

Дипломат при этом отметил, что такие люди присутствуют даже в его окружении. По его словам, они убеждены, что санкции не работают, а ЕС лишь затягивает разрешение украинского конфликта.

Несмотря на это, как подчеркнул Боррель, Евросоюз не планирует отказываться от принятой тактики и призвал всех стойко выдерживать последствия такой политики.

