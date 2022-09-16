CМИ: Украина может лишиться поддержки США

В CША стремительно растёт число консерваторов-республиканцев, чья внешняя политика строится на идеи отказа от военной поддержки Украины.

Как передаёт РИА Новости, об этом в своей колонке для Washington Post написал колумнист Джош Рогин. Журналист отмечает, что политическое крыло консервативного исследовательского института Heritage Foundation ещё в мае текущего года выступило против законопроекта о помощи Украине и присоединилось к сторонникам зарубежной политики «сдерживания», прямо противоположной главенствующей сегодня линии в Белом доме.

«Никакая внешняя политика не может стать успешной без поддержки американского народа, – отмечает Рогин. – В своей программе «новые правые» поднимают крайне актуальные вопросы, и нет никаких сомнений, что у них большой потенциал в республиканской партии.

При этом, по мнению колумниста, антиукраинские консерваторы будут пользоваться успехом среди консерваторов только пока у власти находятся демократы.

«Победа же республиканцев в дальнейшем ослабит их позиции», – резюмировал журналист Washington Post.

Как ранее писал «Эксперт», США и их ключевые союзники из Европы в закрытом порядке обсуждают дипломатические пути окончания военного конфликта на Украине.

Об этом, в частности, писало немецкое издание Welt. Согласно данным газеты, между США и важнейшими союзниками продолжают тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения военных действий на территории «незалежной».

Подробную информацию автору статьи не сообщают. Однако они отмечают, что причины «замешательства» Запада лежат на поверхности – за мирное урегулирование конфликта выступают большинство европейских избирателей.