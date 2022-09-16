В мире происходит мощное перераспределение богатства

По ряду причин в энергетике в последнее время сложилась ситуация, когда цены на энергоносители начали очень сильно превышать стоимость их добычи. Результатом такой не часто случающейся ситуации стало очень существенное перераспределение экономической стоимости энергии от потребителей к производителям, пишет Financial Times (FT).

Большинство политиков сейчас занимаются тем, как этот процесс происходит в их странах и к каким последствиям он может привести. Необходимо срочно найти ответы на ряд важных вопросов: как поддерживать потребителей, которым все труднее оплачивать счета за энергию; как и какие налоги взимать с производителей и, наконец, как реформировать процесс ценообразования, чтобы подобные случаи больше не повторялись?

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Однако перераспределение богатств сейчас происходит не только внутри стран, но и между странами. Взять, к примеру, Саудовскую Аравию, которая последние пять лет зарабатывала на экспорте энергоносителей (главным образом, нефти, конечно) в среднем в районе 20 млрд долларов в месяц. Весной и летом этого года стоимость экспорта удвоилась и сейчас составляет в среднем 40 млрд долларов.

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Очень интересно проследить динамику изменения разницы между стоимостью экспорта и импорта по странам за четыре последних месяца, по которым уже имеются данные, и сравнить ее с теми же четырьмя месяцами прошлого года. Возглавляет экспортно-импортный рейтинг Норвегия, доходы от экспорта которой почти удвоились, а расходы на импорт практически не изменились. В самом низу Индия, у которой доходы от экспорта увеличились на 15%, а стоимость импорта подскочила на 50%. Экспортно-импортный рейтинг четко отражает степень зависимости стран от импорта энергоносителей.

Видно также четкое разделение планеты на объединившийся против России Запад и сохраняющее нейтралитет, который, естественно, более выгоден Москве, чем Вашингтону, Лондону и Брюсселю, большинство развивающихся стран.

В Западном лагере большинство, но не все страны страдают от рекордных цен на энергоносители и энергию. Среди бенефициаров, если можно так сказать о событиях на Украине, в первую очередь, конечно, следует назвать Норвегию, которая получает огромные доходы от роста цен на нефть, газ и электроэнергию. Доходы Осло настолько выросли, что отдельные соседи требуют от нее продавать им энергоносители и энергию по ценам ниже рыночных. Очень неплохо обстоят сейчас дела и у таких традиционных экспортеров сырья, как Канада и Австралия. Где-то посередине находятся США. Не удивительно, потому что в XXI веке Америка перестала быть импортером энергоносителей и даже стала их продавать другим. Причем, как в случае со сжиженным газом, вполне успешно.

Заметна существенная разница между доходами экспорта и расходами на импорт и среди развивающихся стран в G20. Саудовскую Аравию и другие нефтедобывающие страны можно отнести к бенефициарам. Туда же можно отнести и Индонезию, у которой в последние месяцы тоже сильно выросли доходы от экспорта. И даже Китай, хотя в случае с ним здесь все же больше сказалось восстановление глобальной экономики после коронавирусной пандемии, чем рост доходов от продажи энергоносителей или электроэнергии. У других же крупных развивающихся экономик: Индии, Бразилии, Турции и Южной Африки рост счетов за импорт значительно превосходит рост доходов от экспорта.

Масштаб переориентации доходов и богатств впечатляет. Суммарный счет за импорт у бедных энергоресурсами и энергоносителями ЕС и Японии, вместе взятых, после 24 февраля вырос более чем на 100 млрд долларов в месяц. В пересчете на год это более 1 трлн долларов, что отражает резкий переток огромных денег от импортеров энергоносителей к экспортерам.

Конечно же, есть в анализе FT и Россия. Она, как нетрудно догадаться, среди главных бенефициаров динамики изменений между стоимостью экспорта и импорта. Причем, у России сильно изменились обе составляющих: не только резко выросли доходы от экспорта, но и так же резко сократились расходы на импорт. Обращает на себя внимание, что несмотря на все санкции и близкие к критическим отношения между Москвой и Вашингтоном с Брюсселем, Россия продала своим противникам в этом году огромные объемы нефти и газа. По данным Москвы, торговый профицит РФ более чем утроился по сравнению с 2021 годом. В первые семь месяцев года экспорт газа сократился на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года, но высокие цены на него с лихвой перекрыли это снижение.