FedEx дал пощечину европейскому рынку акций

Так плохо европейским акциям не было с июня. Аналитики не стеснялись в выражениях, обсуждая в пятницу прогнозы FedEx на текущий квартал и на 2023 год – первый оказался провальным, а второй и вовсе был отозван. На фоне массового пересмотра рекомендаций по акциям компании звучало: «пощечина», «уродский квартал» и прочая финансово-площадная терминология.

«Вчера вечером FedEx объявила о самых слабых результатах в сравнении с ожиданиями, какие мы только видели за примерно 20 лет анализа компаний», — утверждали аналитики Deutsche Bank AG в записке для клиентов.

Гигант, оказывающий почтовые, курьерские и другие логистические услуги по всему миру, заявил в четверг вечером, что его квартальная прибыль составит $3,44 на акцию, что примерно на 33% ниже средней оценки аналитиков ($5,1). Прогноз же на 2023 год был отозван на том основании, что макроэкономические тенденции «значительно ухудшились» как на международном уровне, так и в США, и, вероятно, дальше будет еще хуже. При этом были особо отмечены слабость в Азии и проблемы в Европе.

Для акций самой FedEx этот день стал самым мрачным в истории. После открытия торгов в Нью-Йорке они обвалились на 24%. Ранее их худшим однодневным результатом были -16,4%, показанные в «черный понедельник» 1987 года. Но если бы только FedEx: рухнули акции и других логистических компаний.

Конкурирующая United Parcel Service разом потеряла 4%, XPO Logistics – 6,9%, а Amazon.com – 3,1%. Акции Deutsche Post упали на 6,1%, британской Royal Mail — на 7,5%, а датской копенгагенской DSV — на 6,4%. Индекс Dow Jones Transport Average рухнул на 5,1%.

Падение быстро перекинулось и на другие секторы рынка, в результате чего акции ЕС и Великобритании закончили день в минус. Германский DAX потерял 1,66%, французский CAC 40 – 1,31%, итальянский FTSE MIB – 1,14%, а британский FTSE – 0,62%. Общеевропейский индекс Stoxx 600 закрылся снижением на 1,6%, причем все его секторы оказались на отрицательной территории. В результате он зафиксировал худший недельный результат за 3 месяца.

«Людей беспокоит, что это канарейка в угольной шахте. Мы начинаем видеть некоторые предупреждения от компаний из разных отраслей, предполагающие, что перспективы могут быть хуже, чем мы оценивали, – пояснил Reuters стратег Union Bank Тодд Ловенштейн. – По большей части рынок занят своего рода перетягиванием каната. С одной стороны, есть быстро ухудшающиеся фундаментальные показатели, с другой – было то, что я называю неуместной надеждой на разворот политики ФРС. Рынок постепенно приходит к пониманию того, что регулятор в случае чего не придет на помощь.»

Но в сущности это лишь высветило давно известные проблемы европейской экономики. Инфляция в еврозоне в августе составила рекордные 9,1% в годовом исчислении, сообщило вчера статистическое управление ЕС, подтвердив предварительную оценку. Энергетический кризис с одной стороны ускоряет темпы роста потребительских цен, а с другой – замедляет экономику.

Это ведет к мучительной стагфляции – ситуации по опыту 1970-х очень вредной для акций. Всемирный банк в четверг предупреждал о глобальной рецессии в 2023 году, заявляя, что повышения ставок многими центральными банками может быть недостаточно для снижения инфляции. И в первую очередь это касается Европы.

Неудивительно, что отток из фондов европейских акций идет, согласно данным EPFR, уже 31 неделю подряд. И это, естественно, не может не отражаться на котировках. Общеевропейский индекс STOXX 600 с начала года потерял более 16%, но при этом надо еще учитывать, что и курс евро к доллару снизился на 12%. И для инвесторов из США все это выглядит крайне непривлекательно даже на фоне падения американских индексов.

Более того, в пятницу стратеги Goldman Sachs заявляли, что фирмы, которые ведут большую часть своего бизнеса в США, сейчас превосходят тех, что работают и в Европе. По их расчетам, акции американских компаний со 100% продажами на внутреннем рынке, в этом году обошли конкурентов, связанных с ЕС.

