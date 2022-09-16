Газ можно будет получить в кредит. И без процентов

Как заявил генеральный директор группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, в правительстве РФ обсуждается возможность введения ипотеки для целей газификации домовладений. Якорным партнером группы «Газпром межрегионгаз» по «газовой ипотеке», сообщает «Интерфакс», выступает Газпромбанк.

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«Мы сейчас нашли хорошую форму “газовой ипотеки” — когда человек берет деньги в банке, а проценты по этим кредитам государство компенсирует. Эта тема сейчас обсуждается под руководством Александра Новака. Часть компенсации может быть из федерального бюджета, часть — из регионального», — рассказал Густов на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2022). Он подчеркнул, что с его точки зрения это очень важная инициатива, потому что за счет экономии на тепле, которую дает использование газа, заемщик буквально за год-два может вернуть тело кредита.

Предложение по «газовой ипотеке» поступило от Газпромбанка, и Густов охарактеризовал его как очень хорошее. «Наша общая задача, чтобы газ был не у границ земельного участка, а в плите и котле», — отметил представитель компании. Ранее он уже заявлял, что нагрузка на бюджет субъектов РФ значительно сократилась после того, как «Газпром газификация» («дочка» «Газпром межрегионгаза», единый оператор газификации) начала строить газопроводы внутри населенных пунктов по России. Финансирование из федерального и региональных бюджетов позволит расширить количество льготников и увеличить объемы газификации.

Не только домохозяйствам, но и предприятиям

Запуск льготного кредитования газификации домохозяйств без сомнения является положительной новостью, полагает директор по инновациям компании «ОС-Центр» Петр Заборцев. По его словам, у этой новости есть как минимум две стороны. С одной стороны, доля газификации регионов России в среднем по стране составляет около 72%, но при этом в некоторых регионах не дотягивает даже до 20%. И одно дело обеспечить потенциальную возможность газифицировать домохозяйства, а другое — сделать так, чтобы газ был в котле или в плите. Именно на это и направлена «газовая ипотека».

С другой стороны, продолжает экономист, поставки «Газпрома» в страны дальнего зарубежья в этом году уже снизились на 37,4% или на 49,1 млрд кубометров. И скорее всего, грядет дальнейшее сокращение. В этом смысле приложить дополнительные усилия, чтобы повысить потребление газа в уже газифицированных регионах — абсолютно правильный шаг.

«Однако, я хотел бы обратить внимание еще на один аспект этого вопроса: на газификацию промышленнных предприятий, — говорит Заборцев. — Сегодня огромное количество промышленных площадок вообще не имеет доступа к газу. Даже в газифицированных регионах его получение превращается в многомесячную и многомиллионную задачу. Для многих заводов, особенно относящихся к малому и среднему бизнесу, газ попросту недоступен».

В России на конец 2020 года было 265 тыс. производственных предприятий. При этом в планах Газпрома по газификации на 2021—2025 годы обозначена цифра 3 тыс. новых подключений котельных и промышленных предприятий. То есть, планы очевидно несоразмерны задачам. А в условиях объективной необходимости новой индустриализации потребность в доступе к газу будет только возрастать, констатирует Заборцев.

«Мы знаем, что конкурентоспособность европейской промышленности базировалась в том числе и на доступе к дешевому российскому газу. А нам нужно, чтобы на этом базировалась конкурентоспособность нашей промышленности, — говорит эксперт. — Поэтому есть очевидный смысл в том, чтобы расширять финансирование и поддержку газификации не только домохозяйств, но промышленных предприятий. Нам нужны и субсидии, и льготные кредиты, и быстрое беспроблемное присоединение», — указывает Заборцев.

В идеале, считает он, мощности газа должны так же, как сегодня электричество и вода, стать неотъемлемым атрибутом любой промышленной площадки. Это наше богатство, наше конкурентное преимущество. И пользоваться им должна наша российская промышленность.

Получить сразу, заплатить потом

Идея о появлении газовой ипотеки не выглядит невыполнимой, считает специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская. Задача газификации страны была поставлена президентом не вчера, и ее решение принесет только плюсы.

Во-первых, граждане смогут получить довольно дешевый в сравнении с электроэнергией источник тепла и обеспечения бытовых нужд. Во-вторых, считает эксперт, «Газпром» сможет найти покупателей на внутреннем рынке после сокращения поставок в недружественные страны. В-третьих, государство получит больше налоговых сборов от подключившихся к газовым сетям, а само их строительство позволит создать дополнительную занятость населения в столь непростое для экономики время, обеспечит работой металлургические и трубопрокатные предприятия. Также не стоит забывать о том, что власти заинтересованы в сохранении сел и снижении уровня урбанизации, чему газификация тоже способна содействовать.

Однако, перечисляя плюсы газификации не стоит забывать о том, что далеко не каждый гражданин может позволить себе выделить денежные средства на прокладку трубы, покупку, установку и наладку оборудования, напоминает Милашевская. По самым скромным подсчетам, если газопровод не проходит по соседнему участку, подводка и подключение могут потребовать порядка 150—300 тысяч рублей. (В этих цифрах возможно отклонение как в одну, так и в другую сторону: все зависит от удаленности трубы, готовности ваших соседей скинуться на прокладку газопровода и от того оборудования которое вы захотите поставить у себя на участке.)

Все это дает основание полагать, что гражданам будет интересна возможность воспользоваться беспроцентным кредитом, который можно будет спокойно гасить частью зарплаты или пенсии, уже пользуясь благами цивилизации, считает эксперт. Спросом «газовая ипотека» будет пользоваться, в первую очередь, в регионах и районах, близких к городам, где уже налажена газораспределительная сеть, к которой можно будет быстро подключиться.

Помимо этого, государство может предложить льготным категориям граждан возможность погасить частично такую задолженность, добавляет Валентина Милашевская. Но в любом случае развитию газовой сети в первую очередь будут способствовать инициативы губернаторов по проведению газопроводов до населенных пунктов или через них. Тогда газ смогут получить и жители, не тратя на это колоссальные суммы.