ПАО «Газпром» и АО «Акрон Холдинг» договорились с правительством Псковской области о возрождении в регионе производства не имеющих аналогов сварочных комплексов. Уникальные устройства, осуществляющие контактную сварку оплавлением, можно использовать при строительстве и ремонте магистральных трубопроводов.

«Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Псковской области, ПАО "Газпром" и АО "Акрон Холдинг". В церемонии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Олег Аксютин и генеральный директор АО "Акрон Холдинг" Павел Морозов», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что документ был подписан 15 сентября, на площадке 11-го Петербургского международного газового форума.

В администрации Псковской области рассчитывают, что проект по возрождению уникального производства будет способствовать повышению промышленного потенциала региона и обеспечит предприятия нефтегазовой отрасли России современной импортозамещающей продукцией.

«Акрон холдинг» — ведущий российский вертикально интегрированный промышленно-металлургический холдинг полного цикла. С 2018 года на его основе активно развивается кабельно-проводниковый кластер, в том числе на базе ООО «СКТ групп» в Псковской области. В состав «СКТ групп» входят заводы «Псковкабель», «Псковгеокабель» и «Псковэлектросвар».

В настоящий момент продолжается дискуссия о том, кто виноват в остановке газопровода «Северный поток». В ЕС обвиняют в этом Россию, в то время как в «Газпроме» заявляют, что Siemens Energy нарушила контракт по обслуживанию турбин и неисправное оборудование запущено не будет. Ремонт оборудования Siemens возможен только на заводе в Канаде, которая ввела санкции в отношении «Газпрома».