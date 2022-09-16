Германия готовится к исторической национализации трех газовых компаний

Энергетический кризис может привести к национализации трех крупнейших газовых компаний Германии. Bloomberg сообщает со ссылкой на неназванных по понятным причинам лиц, знакомых с ситуацией, что переговоры между правительством Олафа Шольца и Uniper SE, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), кстати, бывшей «дочкой» «Газпрома» - Gazprom Germania GmbH, идут полным ходом. Главная задача уже выполнена - достигнуто понимание, что помешать обвалу энергетического рынка Германии на данном этапе можно только при помощи покупки контрольных пакетов акций крупнейших в стране газовых компаний, т.е. их национализации.

Наибольшее внимание, конечно, привлечено сейчас к Uniper, крупнейшей энергетической компании Германии. Правительство может выкупить контрольный пакет акций Uniper у финского «родителя» - Fortum Oyj, которому сейчас принадлежат 78% акций, по номинальной цене и затем вложить в него миллиарды евро посредством увеличения капитала. Таким образом можно размыть оставшиеся акции. Принципиальное решение уже достигнуто, а конкретные детали могут быть согласованы в течение нескольких ближайших дней.

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Стремительно растущие цены на газ и сокращение поставок российского газа до минимума уже привело к национализации Берлином ряда компаний и выдаче спасительных кредитов. Однако все эти меры меркнут перед грандиозными масштабами кризиса. Существует вполне реальный риск того, что основные провайдеры энергии в ФРГ могут не выдержать без более существенной помощи властей.

Скоординированная национализация трех крупных компаний Берлином станет, не исключено, важным рубежом в борьбе Европы с энергетическим кризисом. Оставшись без российского газа, Uniper, кстати, крупнейший (в недавнем прошлом) его покупатель не только в Германии, но и во всей Европе, теряет, по словам руководства компании, ежедневно до 100 млн евро. Потери образуются, главным образом, из-за того, что вместо дешевого газа из России Uniper сейчас вынужден покупать его на спотовом рынке по рыночным ценам, т.е. втридорога.

«Обстановка сложная,- уклончиво ответил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, в ведении которого находится и энергетика, на вопрос о национализации.- Мы работаем по этому вопросу очень осторожно».

Проблемой при национализации Uniper может оказаться Fortum. Он уже выдал кредиты немецкому гиганту, но дал ясно понять, что не намерен продолжать делать это снова и снова. Правительство ФРГ, между тем, согласилось купить 30% акций Uniper.

С VNG, который поставляет газ приблизительно 400 муниципальным коммунальным компаниям, ситуация проще. Эта компании на прошлой неделе обратилась к правительству за помощью. Убытки ее хотя и уступают 12-миллиардным потерям Uniper за первое полугодие, но тоже производят впечатление. Замена российского газа уже обошлась для нее в этом году, по данным «родительской» компании EnBW, в 1 млрд евро.

Национализация SEFE рискованна, считают в Берлине, тем, что деньги за нее могут попасть в Москву. В июле в Германии был принят закон, позволяющий властям покупать пакеты акций вопреки воле и желаниям владельцев копаний, что открыло дверь для национализации.

В случае с SEFE, которая находится с апреля под опекой, владельцем является российская компании Palmary. Именно ей «Газпром» передал в апреле Gazprom Germania. По закону, правительство ФРГ обязано выплатить компенсацию прежнему владельцу компании.

