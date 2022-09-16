Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила ситуацию на рынке труда в России.

По словам чиновника, ситуация сейчас находится на стабильном уровне отсутствие изменений численности зарегистрированных безработными в стране.

Как рассказали журналистам в аппарате вице-премьера, Голикова провела традиционное заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, передаёт РИА Новости.

«Ситуация на рынке труда остается стабильной, – подчеркнула вице-премьер. – Численность зарегистрированных безработных не меняется и по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников».

В период с 5 по 12 сентября, отметила Голикова, численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,7 тыс. и составила 653,9 тыс. человек

Ранее «Эксперт» писал, что по словам Голиковой, с середины августа численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,4 тыс. человек и составила 664,6 тыс. человек.

«За период с 15 августа по 5 сентября 2022 года численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,4 тыс. человек и составила 664,6 тыс. человек. Численность зарегистрированных безработных по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников», – заявила вице-премьер по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.