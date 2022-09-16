Греф предложил дифференцировать господдержку крупных проектов

Глава Сбербанка Герман Греф выступил на стратегической сессии в правительстве РФ с докладом, в котором предложил запустить новую схему стимулирования капиталовложений. Механизм предусматривает деление крупных проектов на три категории по важности и актуальности с разным уровнем субсидирования процентной ставки по инвесткредиту и размеру банковских гарантий со стороны госкорпорации ВЭБ.РФ. Об этом РБК сообщил один из участников заседания и подтвердил источник в правительстве.

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«Инвестиции, которые отнесут к приоритету первого уровня, должны получать гарантию или капитальный грант в размере от 70% от суммы займа, а процентную ставку по кредиту — не выше 1%. Для второго уровня Греф предложил предусмотреть гарантию в размере 50% и ставку на уровне 3%. А для менее приоритетных проектов, которые будут отнесены к третьему уровню, — 5-процентную ставку и 30-процентную гарантию», — рассказал участник мероприятия.

Такая модель будет прежде всего ориентирована на высокотехнологичные проекты в сфере импортозамещения, а также на инфраструктурные стройки, которые имеют как никогда высокий приоритет в связи с «разворотом на Восток», пояснил он.

Конкретные критерии отбора проектов еще не определены. Схема, предложенная Грефом, была представлена скорее как пример, требующий проработки, заявил осведомленный источник в правительстве.

