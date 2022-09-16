Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня после ночных столкновений на границе

Таджикистан и Киргизия, между которыми в ночь на 16 сентября обострился приграничный конфликт, договорились о прекращении огня. Сообщается, что режим начал действовать с 10:00 по местному времени (7:00 мск).

В настоящий момент Таджикистан продолжает стягивать в район столкновений боевую технику, несмотря на достигнутые договоренности, пишет ТАСС со ссылкой на погранслужбу Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. «Несмотря на усилия прекратить огонь, таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта тяжелую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал обстрела территории Кыргызской Республики, пытаясь захватить нашу территорию», — указывается в сообщении пресс-центра киргизского ГКНБ.

Таджикистан, со своей стороны, обвиняет в обстрелах своей территории киргизских военных. пишет «Ховар» со ссылкой на пограничную службу ГКНБ страны, что режим прекращения огня начал действовать с 6:30 по местному времени (4:30 мск), однако со стороны Киргизии обстрелы не прекратились. «Военнослужащие спецподразделений Кыргызстана совершили вооруженное нападение на дома мирных жителей в поселках Богистон и Лакон города Исфара и подожгли жилые дома и хозяйственные постройки», — цитирует агентство заявление пресс-центра пограничных войск ГКНБ РТ.

Таджикская сторона, согласно информации погранслужбы ГКНБ Киргизии, начала обстрел пограничных нарядов в шесть утра по местному времени. «В 06:00 (03:00 по Москве) таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов Погранслужбы Киргизии и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового оружия», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства. В 06:30 таджикская сторона начала минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы «Кок-Таш» Баткенского пограничного отряда, рассказали в погранслужбе.

Как пишет «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на Минздрав страны, ранения получили 18 человек, они госпитализированы в Баткенскую областную больницу. Официальных данных о жертвах и пострадавших со стороны Таджикистана нет. Источник «РИА Новости» в силовых структурах Согдийской области сообщает об одном погибшем и трех раненых таджикских пограничниках.

Министры иностранных дел двух стран, Cироджиддин Аслов и Жээнбек Кулубаев, провели переговоры в связи с обострением ситуации, передает «Интерфакс». Сообщается, что киргизской стороной отмечена необходимость решать возникающие на границе проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами.

Генсек ОДКБ Станислав Зась провел по телефону переговоры с секретарями советов безопасности Киргизии и Таджикистана Маратом Иманкуловым и Насрулло Махмудзодаи. Стороны отметили необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров по линии компетентных органов для урегулирования конфликта мирным путем.

В январе этого года на границе Таджикистана и Киргизии произошло серьезное столкновение между военнослужащими обеих стран с использованием стрелкового оружия, гранатометов, минометов и со стягиванием в зону конфликта тяжелой техники. Таджикистан заявил о гибели двух своих граждан и о десятке раненых, Киргизия — об 11 пострадавших со своей стороны. Формальным поводом для обострения отношений стало перекрытие таджикскими военнослужащими участка автомобильной дороги, соединяющего киргизские города Исфару и Баткен и проходящего по таджикской территории. После боестолкновения стороны заявили о перемирии и возобновлении движения по трассе.