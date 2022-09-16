Китайская экономика показывает признаки оживления

Китайская экономика вновь воспользовалась стимулирующими мерами правительства и показала в августе признаки оживления. Тормозят процесс восстановления пандемия, с которой Пекин продолжает бороться при помощи стратегии «нулевой терпимости», и явно затянувшийся кризис в строительной отрасли, одном из главных драйверов развития экономики.

Промышленное производство, розничные продажи и инвестиции в основные фонды показали в последнем месяце рост выше прогнозов экономистов. Городская безработица снизилась до 5,3%, снизилась с рекордного уровня и молодежная безработица.

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Рывок розничных продаж частично объясняется низкой базой сравнения с показателями годичной давности, а также резким ростом продаж автомобилистов после того, как власти начали выдавать субсидии на покупку электромобилей. Промышленное производство получило поддержку благодаря резкому скачку в выработке электроэнергии во время августовских волн жары. Производство энергии в основном за счет угля выросло на 14,8% по сравнению с последним летним месяцем 2021 года.

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Данные Национального управления статистики КНР (NBS) показывают, что «экономика устояла против многочисленных неожиданных вызовов и сохранила инерцию восстановления». Но даже с такими обнадеживающими показателями этот год для китайской экономики будет даже хуже 2020 года. Такой неутешительный прогноз представитель NBS Фу Люнхуэй объяснил трудностью в борьбе с пандемией и резким замедлением развития глобальной экономики.

Несмотря на признаки оживления восстановление остается слабым. Пандемия распространяется на все новые и новые районы и города. Власти с трудом удерживают ситуацию под контролем при помощи локдаунов и жестких ограничительных мер. Сложности добавляет и проведение в октябре в Пекине важнейшего политического мероприятия – съезда КПК, на котором ожидается оформление третьего пятилетнего срока Си Цзиньпина на посту руководителя Китая.

Строительный рынок по-прежнему не показывает признаков оздоровления. Цены на квартиры и дома, начавшиеся снижаться из месяца в месяц в прошлом году, продолжают тенденцию и в этом году: в августе они оказались ниже, чем в июле. Продолжает падать и производство строительных материалов. Например, производство цемента снизилось по сравнению с августом прошлого года на 13,1%, почти вдвое больше, чем в июле (7%).

Инвесторы не обратили особого внимания на ослабление юаня, на который 15 сентября можно было купить лишь 14,3 центов США. Юань подешевел на 0,1% до 7,0187 за доллар, а ставки по десятилетним гособлигациям выросли на два базисных пункта до 2,68%. Не очень спокойно и на биржах ценных бумаг: индекс CSI 300, например, вчера к середине дня упал на 1,2%.

И все же признаки оживления налицо. Промышленное производство в августе выросло на 4,2% по сравнению с августом 2021 года при прогнозировавшемся экономистами росте в 3,8%. Розничные продажи увеличились на 2,7% по сравнению с июлем. Инвестиции в основные фонды в первые 8 месяцев года увеличились по сравнению с январем-августом 2021 г. на 5,8% при прогнозе 5,5%. Безработица среди молодежи в возрасте 16-24 лет снизилась с июльского антирекорда 19,9% до 18,7%. На основании августовских данных старший экономист по Китаю в BofA Global Research Хелен Цяо считает, что по итогам года экономический рост может составить 3,5%. Это вторые снизу темпы роста за последние 40 лет. Они значительно ниже 5,5%, объявленного в марте правительством роста экономики в 2022 году.

Хелен Цяо считает, что необходимо ослабить контроль над Covid. Конечно, правительство не сидит, сложа руки. Власти и центробанк совсем недавно приняли дополнительные меры по поддержке строительной отрасли. Госсовет КНР (правительство) увеличивает расходы на строительство инфраструктуры, а Народный банк Китая снижает учетную ставку для увеличения темпов роста экономики.