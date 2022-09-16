Минфин вновь выплатил по евробондам в рублях

Минфин РФ в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2023 и 2043 годах. Средства в размере 7 млрд рублей (эквивалент $117,2 млн) поступили в Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорится в сообщении ведомства.

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«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году (ISIN: XS0971721450, US78307ADG58) и в 2043 году (ISIN: XS0971721963, US78307ADH32) в общей сумме 7 млрд. руб. (эквивалент $117,2 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — сообщили в Минфине.

Ссылаясь на указ президента РФ от 22 июня «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте», предусматривающий выплаты по евробондам в рублях, Минфин счел обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнеными в полном объеме.

Первая выплата по таким правилам была произведена 24 июня.