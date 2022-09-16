Минобороны сообщило о новых успехах ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Минобороны РФ во время брифинга 16 сентября сообщило о новых успехах ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

По данным официального представителя ведомства, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за последние сутки российские войска в районе населённого пункта Очаков (Николаевская область) уничтожили штаб и базу подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ.

Кроме того, там же под Николаевом ВКС РФ поразили пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ. За сутки потери украинских войск составили более 400 военнослужащих, более 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники, а также более 3 тыс. боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили 8 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе города Николаев, населённых пунктов Петровское, Первомайское и Курахово (ДНР), Омельник и Веселянка (Запорожская область). Помимо этого, в районе города Соледар уничтожен ЗРК «Оса-АКМ».

В Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ и националистического подразделения «Кракен». В районе Северска на территории ДНР поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ за сутки поражены 9 пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка и Павловка (ДНР), Гуляйполе и Полтавка (Запорожская область), Мураховка, Оленовка и Украинка (Николаевской область), а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234-х районах. Помимо этого, уничтожено 8 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, ЗРК «Оса-АКМ».

Средства ПВО РФ за сутки сбили 5 укранских беспилотников, а также уничтожили в воздухе 53 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха» в районах насёленных пунктов Авдотьино (ДНР), Голая Пристань, Новая Каховка, Антоновка, Весёлое (Херсонская область и Мирное (Запорожская область).

