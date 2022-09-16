Кабмин направил на поддержку системы организации воздушного движения дополнительные 15 млрд

На поддержку системы организации воздушного движения будут направлены дополнительные средства в размере 15 млрд рублей.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.

«Деньги поступят в Государственную корпорацию по организации воздушного движения, которая обеспечивает безопасность и регулярность полетов гражданской авиации в России. Средства будут направлены на аэронавигационное обслуживание не менее 1 млн полетов», — говорится в пресс-релизе кабмина.

Уточняется, что при необходимости до конца текущего года на эти цели будут выделены дополнительные средства.

В понедельник, 12 сентября, Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами, на котором, в частности, обсуждалась дополнительная поддержка отраслей российской экономики в условиях санкционного давления. Сообщалось, что на повышение устойчивости различных направлений будет направлено в общей сложности свыше 100 млрд руб., авиапромышленность получит из этой суммы 40 млрд, в частности, 15 млрд должны пойти на расширение производства лайнеров МС-21. «Часть финансирования получит авиационная отрасль. 15 млрд рублей будет выделено на расширение производства самолетов МС-21. И еще 25 млрд в текущем году мы предусмотрим на поддержку системы организации воздушного движения», — заявил российский премьер.

Решение было одобрено на заседании правительства накануне, 15 сентября.