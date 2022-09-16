На СберМегаМаркете пройдет осенняя МегаРаспродажа с повышенным кэшбэком и скидками до 70%

На СберМегаМаркете проходит крупная осенняя МегаРаспродажа со скидками до 70% и повышенным кэшбэком до 25%. Кампания проходит до 23 октября 2022 года. Ожидается, что в МегаРаспродаже примут участие порядка 2 500 продавцов с более чем 800 000 товаров. В поддержку акции маркетплейс совместно со СберМаркетингом запустил федеральную рекламную кампанию, которая охватит более 100 млн человек по всей России.

Осенняя МегаРаспродажа на СберМегаМаркете – возможность для продавцов получить дополнительное продвижение, увеличить число постоянных клиентов и оборот товаров. По прогнозам СберМегаМаркета, ожидается, что в период промо продажи увеличатся в среднем в два раза. Достичь таких показателей поможет масштабная федеральная рекламная кампания, которую для маркетплейса запустит СберМаркетинг, и которая охватит более 100 млн человек.

«Крупные федеральные промо СберМегаМаркета традиционно вызывают большой интерес как со стороны продавцов, так и стороны покупателей. Масштабная рекламная кампания во внешних и внутренних каналах, выгодные товарные предложения, повышенный кэшбэк с каждым разом привлекают все больше покупателей. Основная задача наших рекламных кампаний — привести заинтересованную аудиторию к предложениям продавцов. В свою очередь продавцы, принимающие участие в наших промокампаниях, получают значительный прирост продаж», — говорит Денис Шинкарь, Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций маркетплейса СберМегаМаркет

В поддержку осенней МегаРаспродажи СберМаркетинг разработал стратегию продвижения, включающую целый комплекс разнообразных инструментов: национальная и региональная TV-кампания, digital-реклама, социальные сети и «Яндекс.Дзен», e-mail рассылки и push-уведомления в приложении, активно задействуются внутренние каналы СберБанк Онлайн. Рекламная кампания будет также проходить и в собственных каналах СберМегаМаркета, которые охватывают более 70 млн человек.

Кроме того, для продвижения осенней МегаРаспродажи маркетплейс и СберМаркетинг задействуют дополнительные каналы продвижения – такие, как федеральное радио и наружная реклама. В поддержку промо по инициативе СберМегаМаркет запущена реклама в вагонах метро. По прогнозам экспертов СберМаркетинга, итогом рекламной кампании СберМегаМаркета станут более 11 млн уникальных посетителей, а CR баннеров, социальных сетей и push-уведомлений будет более 2,1%.

«Сезон осенних распродаж — один из самых непростых периодов рекламной активности для любого ритейлера. В это время конкуренты действуют особенно энергично, поэтому важен аккуратный и взвешенный подход при планировании рекламных кампаний. Нам предстояло решить две ключевых задачи: с одной стороны, рассказать об осенней МегаРаспродаже максимально широкой аудитории, а с другой — сохранить эффективность с точки зрения стоимости не только охвата, но и ряда конверсионных KPI. Поэтому мы применили инструментарий, который позволяет самым оптимальным образом сопровождать покупателей по всей воронке продаж: от первого контакта до момента заказа на СберМегаМаркете», — говорит Анна Ветринская, директор агентского направления в СберМаркетинге.

Продавцы смогут принять участие в рекламной кампании СберМегаМаркета. Специально для участников осенней МегаРаспродажи собраны пакетные предложения, которые позволят привлечь внимание покупателей к товарам. Узнать подробнее о пакетах и инструментах можно у сотрудников трейд-маркетинга СберМегаМаркета, связавшись по почте, указанной в личном кабинете продавца.

Осенняя МегаРаспродажа проходит в три этапа со сменой товаров героев: с 12 по 26 сентября, с 27 сентября по 10 октября и с 11 по 23 октября. На данный момент продавцы могут подать заявку на участие во второй (предоставить ассортимент необходимо до 19 сентября) и третьей волне (до 3 октября). Участвовать можно с любыми предложениями, кроме алкоголя, электронных сигарет, товаров для курения и товаров 18+.