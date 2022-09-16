Набиуллина послала любопытных в правительство

После обеда ситуация на российском рынке акций стала ухудшаться. Приступили к снижению даже те бумаги, которые росли с утра. В результате, пятницу Индекс Мосбиржи завершает с потерей около 0,6% капитализации. За неделю индикатор вырос на символические 0,2%.

Снижение оптимизма инвесторов было вызвано двумя факторами. С открытием европейских бирж распродажи на зарубежных рынках усилились, а фондовая Америка открылась более чем процентным снижением.

Впрочем, это негатив во многом компенсировался тем, что более важная для рублевых активов нефть сумела немного подрасти, уйдя в район $92 за баррель, где располагается техническая поддержка. Так что пока рассуждать о походе «черного золота» в район следующей поддержки $85 рано.

За неделю нефть, как и Индекс Мосбиржи, подорожала на 0,2%. Но это простое совпадение — столь жесткой корреляции между ценой на нефть и динамикой российского рынка акций нет.

Более негативное действие на настроения инвесторов оказала политика. «Всегда плохо, когда твои ближайшие соседи и партнеры грызнутся, - поделился с «Экспертом» своим мнением один из трейдеров. — Пока непонятно, во что выльется эскалация отношений между Азербайджаном и Арменией и между Таджикистаном и Киргизией. Добавим к этому теракты в Луганске и Бердянске и обстрел Украиной российской территории. В выходные вполне могут произойти какие-то важные политические события. Поэтому я сократил позиции по акциям, купить всегда успею».

Из высоколиквидных акций наибольшие потери, чуть более 2%, понесли сегодня бумаги «Роснефти», распродажи которых начались еще вчера после опубликования отчетности за первое полугодие. За неделю бумага подешевела почти на 5%, тем самым окончательно сломав начавший зарождаться в первой декаде августа восходящий тренд.

Удивил сегодня «Норникель». Вчера и сегодня с утра бумага торговалась лучше рынка, но по итогам дня котировки акций ГМК снизились на треть процента, несмотря на то что цена на никель в мире выросла на 5%. За пятидневку бумага подешевела чуть менее чем на 4%.

Падение «Норникеля» на столь позитивной динамике цен его основной продукции говорит о том, что инвесторы сокращали долю акций в своих портфелях, продавая высоколиквидные бумаги широким фронтом, без оглядки на «экономику».

Исключением из этого стал «Яндекс», выросший на 0,8%. В числе лидеров сегодняшнего роста были также другие представители «новой экономики», такие как «Озон» и VK. Эти бумаги очень часто пользуются спросом, когда интерес к классическим сырьевым «голубым фишкам» остывает.

Кроме того, их сегодня поддержал Банк России, снизивший ключевую ставку на 0,5 п.п. до 7,5% годовых. «Новая экономика» традиционно считается одним из самых закредитованных направлений, поэтому понижение стоимости заимствований поможет компаниям сектора сократить затраты на обслуживание долга.

На решение ЦБ по ставке ни рубль, ни акции не отреагировали, поскольку именно такой ход регулятора ожидался рынком. Небольшим негативом для акций и позитивом для рублевых «быков» стал прозрачный намек регулятора на то, что цикл понижения ставки завершен.

«С этим уровнем ключевой ставки мы оцениваем, что находимся в зоне нейтральной денежно-кредитной политики, — заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. — Так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом, кроме сохранения ставки, может быть и повышение. Но при этом не исключаем и снижение», — добавила она.

Впрочем, такая риторика главы регулятора тоже прогнозировалась многими экономистами.

Наибольший интерес вызывало мнение Набиуллиной относительно бюджетного правила и сроков его введения, но она от подробностей этой темы ловко уклонилась, послав любопытных в правительство. «Это компетенция правительства, какое бюджетное правило будет вводиться. Оно сейчас обсуждается. Мы надеемся, что в ближайшее время будет больше ясности по бюджетному правилу. Мы поддержим его введение с точки зрения создания условий для макроэкономической стабильности», — сказала глава ЦБ.

Небольшое снижение курса российской валюты, которая в паре с долларом завершает неделю чуть выше отметки 60, вызвано не риторикой ЦБ, а увеличением объема хеджирования рублевых позиций перед выходными путем покупки валюты или фьючерсов на курс пары.

Таким образом, ситуация с рублем не меняется: пара доллар—рубль остается зажатой в канале 60—61.