Названы три сценария развития спецоперации на Украине

Российский политолог Максим Жаров назвал три возможных сценария развития специальной военной операции, которую наша страна проводит на Украине.

По мнению специалиста, наиболее вероятным сценарием развития событий является «замораживание» украинского конфликта на осенне-зимний период, потому что в этом заинтересованы все стороны, передаёт Общественная служба новостей.

Вторым вариантом дальнейших действий политолог назвал инфраструктурную войну между РФ и НАТО. При этом он считает, что так как стороны уже перешли на удары по объектам инфраструктуры, то это приведёт к дальнейшей эскалации конфликта.

«Наконец, третий вариант включает обнуление конфликта на Украине по причине форс-мажорных обстоятельств у одной или нескольких сторон», – резюмировал Жаров.

Как ранее писал «Эксперт», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что несомненным результатом российской спецоперации стало то, что Украина теперь точно не вступит в Североатлантический альянс.

«В НАТО Украину теперь никто не примет. В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции», – подчеркнул политик.

При этом он отметил, что гарантии безопасности Киеву мог обеспечить только договор с Москвой.

«Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась», – резюмировал Медведев.

