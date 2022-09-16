ОДК начала монтаж новых газотурбинных агрегатов на трубопроводе «Сила Сибири»

Входящая в «Ростех» Объединенная двигателестроительная корпорация приступила к монтажу новых газотурбинных газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на Бованенковском месторождении «Газпрома» и газопроводе «Сила Сибири».

Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Шесть газоперекачивающих агрегатов ГТН-16Р мощностью 16 МВт созданы АО "ОДК-Газовые турбины" для оснащения новой очереди Бованенковского месторождения. Семь газоперекачивающих агрегатов ГПА-25 мощностью 25 МВт поставляются ОДК для строительства компрессорных станций "Василий Колесников" и "Иван Ребров" на газопроводе "Сила Сибири"», — говорится в сообщении госкорпорации.

Подчеркивается, что турбины полностью состоят из российских комплектующих, что крайне актуально в новых экономических реалиях. Ввод оборудования в эксплуатацию намечен на конец текущего года. «Всего в 2022 году мы поставим "Газпрому" 25 газоперекачивающих агрегатов мощностью 16 и 25 МВт, что будет способствовать дальнейшему развитию газотранспортной системы России», — приводятся в пресс-релизе слова первого замгендиректора «Ростеха» Владимира Артякова.

В основе ГТН-16Р и ГПА-25 заложены газотурбинные двигатели ПС-90-ГП2, ПС-90ГП-25 и АЛ-31СТ, которые, в свою очередь, являются наземными модификациями авиационных силовых установок. Поставки оборудования для объектов «Газпрома» ведутся с 2013 и 2014 года соответственно.

Гендиректор ООО «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев отметил, что компания применяет унифицированные подходы как в технологическом плане, так и в экономической политике взаимодействия с предприятиями ТЭК. «Мы обеспечиваем "Газпром" газоперекачивающим оборудованием, способным поддерживать необходимую пропускную способность магистральных трубопроводов. Всего за последние годы ОДК передала 32 ГТН-16Р для Бованенковского месторождения и около 70 ГПА-25 для "Силы Сибири" и других магистральных газопроводов», — уточнил глава компании.

Ранее «Эксперт» писал о том, что «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corp., CNPC) решили перевести оплату за поставки по «Силе Сибири» в рубли и юани. Соответствующая договоренность достигнута на прошедшей в режиме видео-конференц-связи встрече главы российского холдинга Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дая Хоуляна в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).