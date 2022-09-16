Память мастеру

Умер Владимир Сунгоркин. Ему было всего 68 лет. Прямо сейчас представить себе нашу российскую журналистику без этого человека очень сложно. Именно он был тем журналистом, главным редактором и медиаменеджером, который вызывал общее и, без преувеличения, огромное уважение журналистского мира России.

Энергичный, умный, быстрый, цепкий. Благодаря всему этому «Комсомолка» — массовая молодежная газета советских времен — превратилась в главную массовую газету новой России, хотя, казалось, слово «комсомольская» на первой странице должна была воспрепятствовать этому.

Позже пришло время новых медиа. Казалось, что «Комсомолка» уступит свое первенство кому-то из них. Но нет. Очень быстро электронный вариант газеты занял первую строчку в рейтинге СМИ. И прямо сегодня она тоже там — выше РИА «Новости», и сугубо электронных «Ленты» и РБК.

Как ему это удавалось? Любовь к читателю, глубокое уважение его, читателя, интересов и скорость отработки новостей, о которой он сам говорил чаще всего. На нашей, экспертовской, редколлегии любимой поучительной историей был рассказ о том, как Владимир Сунгоркин на своей летучке «воспитывал» редакторов: «Умничаете, поэтому и тиражи падают. Печатайте карту грибных мест. Осень, люди за грибами ходят». И конечно, нам очень льстило, что сам Сунгоркин читал и уважал наш журнал.

При внешней своей простоте именно «Комсомолка» все эти годы хранила в себе дух и мастерство настоящей российской журналистики. Это была не массовая, а настоящая народная газета.

Светлая память.