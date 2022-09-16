История Утраты Владимир Сунгоркин

Память мастеру

16 сентября 2022, 22:27
ТАСС
Главный редактор и генеральный директор медиагруппы "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин

Умер Владимир Сунгоркин. Ему было всего 68 лет. Прямо сейчас представить себе нашу российскую журналистику без этого человека очень сложно. Именно он был тем журналистом, главным редактором и медиаменеджером, который вызывал общее и, без преувеличения, огромное уважение журналистского мира России.

Энергичный, умный, быстрый, цепкий. Благодаря всему этому «Комсомолка» — массовая молодежная газета советских времен — превратилась в главную массовую газету новой России, хотя, казалось, слово «комсомольская» на первой странице должна была воспрепятствовать этому.

Позже пришло время новых медиа. Казалось, что «Комсомолка» уступит свое первенство кому-то из них. Но нет. Очень быстро электронный вариант газеты занял первую строчку в рейтинге СМИ. И прямо сегодня она тоже там — выше РИА «Новости», и сугубо электронных «Ленты» и РБК.

Как ему это удавалось? Любовь к читателю, глубокое уважение его, читателя, интересов и скорость отработки новостей, о которой он сам говорил чаще всего. На нашей, экспертовской, редколлегии любимой поучительной историей был рассказ о том, как Владимир Сунгоркин на своей летучке «воспитывал» редакторов: «Умничаете, поэтому и тиражи падают. Печатайте карту грибных мест. Осень, люди за грибами ходят». И конечно, нам очень льстило, что сам Сунгоркин читал и уважал наш журнал.

При внешней своей простоте именно «Комсомолка» все эти годы хранила в себе дух и мастерство настоящей российской журналистики. Это была не массовая, а настоящая народная газета.

Светлая память.