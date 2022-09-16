Параллельный H&M

Компания H&M, заявившая об уходе из России, начала завозить в российские магазины новую коллекцию одежды. Кроме того, на ее складах увеличено количество сотрудников, так как штатный персонал «не справлялся с объемами поставок».

Сообщение об этом опубликовали в пятницу «Известия» со ссылкой на источник, близкий к руководству компании, который, помимо прочего, уточнил, что ритейлер хочет остаться на рынке РФ «как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана».

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Противоречивая ситуация

Напомним, магазины H&M вновь открылись в Москве в начале прошлого месяца. По официальной версии — для распродажи «остатков». Сегодня после выхода многочисленных материалов в СМИ, в компании снова подтвердили, что новые поступлений в Россию нет и не ожидается, реализуется лишь оставшийся сток. Между тем, «Известия» дополнительно сослались на подтверждение своей информации от Российского совета торговых центров (РСТЦ). Там в ответ на запрос корреспондента «Эксперта» заявили, что не знакомы с ситуацией. При этом телеканалу РЕН ТВ, действительно, удалось найти и показать в своем репортаже в ассортименте одного из фирменных магазинов вещи из новой коллекции.

Так или иначе, отечественные эксперты полагают, что компания действительно хочет задержаться в России — если не навсегда, то на длительный период. Доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета управления университета «Синергия» Алиса Храмова заметила в комментарии «Эксперту», что для H&M наша страна — это огромный рынок сбыта.

«Несомненно, что ситуация с санкциями привела к большим финансовым потерям H&M — недополучению огромной прибыли и затратам по “сворачиванию” бизнеса. Продукция данной марки пользуется высоким спросом, поэтому ритейлеры находят способы обеспечить ее присутствие на российском рынке за счет параллельного импорта. Для предпринимателей параллельный импорт H&M можно рассматривать как новый источник заработка», — заметила она.

Кроме того, эксперт напомнила, что в различных интернет-магазинах и на маркетплейсах россияне по-прежнему могли найти товары шведской компании, хотя их ассортимент был значительно уже, чем в магазинах, а сроки доставки возросли. Это все создавало определенные неудобства для клиентов ритейлера. В тоже время Алиса Храмова допустила, что если новая коллекция H&M все же будет ввозиться в рамках параллельного импорта, то цена на такие товары станет выше.

«Розничная цена любого импортного товара в магазинах складывается под влиянием многочисленных факторов. Кроме того, цена в офлайн-торговле, как правильно, выше, чем в интернете из-за дополнительных издержек. Товары, ввезенные по параллельному импорту, ничем не отличаются от других товаров. Но поскольку появляются дополнительные затраты на логистику и посредников, цены при параллельном импорте возрастают», — подчеркнула она.

Правительство не даст добро

В свою очередь партнер Strategy Partners Ганя Шабад обратила внимание «Эксперта», что подобные поставки из Казахстана, если они осуществляются, необязательно можно считать параллельным импортом.

«Здесь фактически идёт речь о поставках товара H&M со складов в одной стране на склады в другой, если эта информация достоверна. То есть продажи компанией своего же товара. Сложно проследить через какие юридические лица идут поставки, и как их обоснует сама компания, если они произойдут», — предположила она.

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Эксперты считают, H&M вряд ли запрашивала разрешения у шведского правительства на осуществление каких-либо поставок в РФ. А значит, организация подобного импорта — собственное, стратегическое решение компании. Напомним, что в конце мая ряд шведских компаний, включая концерн Tetra Pak, обратились к властям страны с просьбой найти способ экспортировать продукцию, необходимую, например, для функционирования локализованных в России производств.

«H&M вряд ли получит разрешение шведского правительства, но оно им и не нужно. У них есть представительства в других странах, на которые не распространяются санкции. К примеру, в Казахстане», — отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» старший преподаватель факультета дизайна и рекламы университета «Синергия» Никита Зуев.

Есть за что бороться

Впрочем, очевидно, что H&M есть за что бороться. По мнению генерального директора и учредитель рекламного агентства PPL-media Александра Харитонова, несмотря на все действия компании, которые могли бы негативно сказаться на ее популярности в РФ, клиентов H&M пока удастся сохранить. «Бренд в любом случае сможет сохранить клиентов, поскольку на сегодняшний день у него осталось не так много конкурентов. На товары данной категории есть спрос, именно поэтому предприятия многих российских брендов одежды сейчас находятся на подъеме: у них растут продажи и выручка», — сообщил он «Эксперту».

Если поставки осуществляются в рамках альтернативного импорта, очевидно, что H&M не сможет публично освещать свои действия, заметил Александр Харитонов. Однако можно быть уверенными, что компания найдет способы, чтобы сохранить привычную доходность от бизнеса в России.

«Она сохраняет за собой несколько альтернативных инструментов продвижения. В частности, возможность размещения на крупных маркетплейсах, таких как Ozon или Wildberries, а также использование неофициальных рекламных кампаний: например, в формате социальной поддержки — данный инструмент также является рабочим и имеет свою эффективность. Кроме того, до приостановки продаж сайт бренда много лет функционировал на территории России, а значит, имеет широкую базу контактов для E-mail рассылок», — заключил он.