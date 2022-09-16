Парламент Казахстана одобрил поправки об однократном семилетнем президентском сроке

Обе палаты парламента Казахстана приняли сразу в двух чтениях закон о поправках в Конституцию республики, которые предполагают введение однократного семилетнего президентского срока и возвращение столице государства прежнего названия.

Как пишет «Интерфакс», законопроект «О внесении изменений и дополнения в Конституцию» единогласно поддержали все 50 сенаторов и 99 депутатов мажилиса (нижней палаты парламента).

Уточняется, что речь идет о поправках, предполагающих введение семилетнего президентского срока без последующего права на переизбрание, а также переименование столицы страны из Нур-Султана в Астану.

В ближайшее время принятый парламентом документ будет направлен на подпись президенту, передает агентсво.

Переименовать столицу из Нур-Султана в Астану в рамках конституционной реформы предложила группа депутатов; 13 сентября Токаев одобрил эту инициативу.

Принятые сегодня парламентом поправки в Конституцию Казахстана являются окончательными и знаменуют собой начало модернизации политической системы страны, заявил спикер мажилиса Ерлан Кошанов. «Конституционная реформа, принятая ранее всенародным референдумом, легла в основу политической модернизации. А принятое сегодня решение поставит точку в этих реформах и откроет путь к переходу нашего государства к новой политической модели», — подчеркнул спикер парламента, выступая на совместном заседании палат.

Летом этого года вступили в силу одобренные через референдум поправки к Конституции Казахстана, которые, в частности, ограничивают права и полномочия главы государства и его родственников. Кроме того, отменен ряд привилегий для первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

В послании к народу Казахстана 1 сентября Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы, несмотря на то что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Также он проинформировал, что намерен внести инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет без права переизбрания. Помимо досрочных выборов президента глава государства предложил провести досрочные парламентские выборы летом 2023 года.

Как писал «Эксперт», новый экономический курс призван понравиться как гражданам Казахстана, так и бизнесу. Планируется уменьшить участие государства в ценообразовании и регулировании антимонопольной деятельности, повысить на 17% минимальную зарплату, увеличить пенсии и ввести налог на роскошь. В результате проведения досрочных выборов действующий президент с точки зрения срока ничего не теряет. Выборы пройдут в относительно благоприятной экономической и политической обстановке, а оппоненты Токаева таким образом лишатся возможности подготовиться к избирательным кампаниям.