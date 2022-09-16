Путин заявил, что РФ готова поставлять удобрения нуждающимся странам бесплатно

Россия готова на безвозмездной основе поставить удобрения развивающимся странам.

Об этом на заседании глав государств — членов ШОС сообщил президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».

По словам Путина, 14 сентября он проинформировал генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. тонн российских удобрений. «Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — заявил президент.

Президент Владимир Путин 7 сентября на Восточном экономическом форуме указывал на то, что бедные страны не получают зерно, вывозимое из портов Украины. По словам президента, практически все продовольствие идет в страны ЕС.

Российский лидер также констатировал, что ограничения на вывоз российского зерна и удобрений не были отменены, как того требовали условия зерновой сделки, заключенной в Стамбуле этим летом. Несколько дней спустя главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро предупредил о том, что дефицит удобрений может привести к сокращению мирового урожая зерновых на 40%.

Постпред России при ООН Василий Небензя допустил отказ от продуктовой сделки в связи с невыполнением договоренностей в сфере обеспечения экспорта из РФ. Он напомнил, что срок действия сделки истекает в ноябре.

В России в этом году ожидают самого крупного в российской и советской истории урожая как зерновых, так и масличных культур. Дефицита минеральных удобрений нет, напротив, как следует из сообщения Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), к началу сентября российские аграрии увеличили закупки минеральных удобрений на 20% в сравнении с 8 месяцами прошлого года.

В Самарканде сейчас идет заседание Совета глав государств ШОС в узком составе, пишет «Российская газета». В нем принимают участие Владимир Путин и другие лидеры государств, входящие в ШОС. Заседание проходит в закрытом режиме.

В Кремле сообщали, что Путин выступит на обоих заседаниях, как в узком, так и в расширенном составах. Уточнялось, что глава государства предложит ряд мер по совершенствованию деятельности ШОС.

Ожидается что по итогам саммита ШОС в Самарканде будет принято соглашение о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между членами организации на 2023-2027 годы и подписано более 20 документов, направленных на развитие экономических, культурных и транспортных связей.