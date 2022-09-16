Российские самолеты испытают на птицестойкость по принципу «одного окна»

Процесс замены иностранных комплектующих для российских самолетов на отечественные получил очередной толчок. На сей раз речь идет об ускорении сертификации авиационной техники. Для этой цели Федеральное агентство воздушного транспорта будет использовать возможности испытательной станции Обнинского научно-производственного предприятия «Технология», входящей в структуру ГК «Ростех».

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, Росавиация аккредитовало испытательную станцию ОНПП «Технология» в качестве лаборатории для проверки остекления и других элементов конструкции гражданских самолетов и вертолетов. Отныне у предприятия появилась возможность проводить испытания летательных аппаратов на птицестойкость, воздействие высоких температур, влажности и выдавать по результатам сертификат соответствия. Наличие таких возможностей снизит сроки введения гражданской авиатехники в эксплуатацию.

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Проверка остекления гражданских самолетов на устойчивость к столкновению с птицами является очень важным аспектом авиационной безопасности. По данным Международной организации гражданской авиации (ICAO), ежегодно в мире происходит несколько тысяч столкновений железных и обычных птиц, что нередко приводит к серьезным последствиям вплоть до авиакатастроф.

Чтобы остекление кабины и конструкция планера самолета гарантировано выдержали столкновение, их проверяют на земле с помощью пневматической установки. В качестве «снаряда» используется тушка птицы строго регламентированного веса и размера, которой испытатели «стреляют» в фонарь кабины. Столкновение происходит на скоростях до 900 км/ч, что максимально приближено к реальным условиям. Подобным образом происходит проверка остекления и других элементов конструкции всех летательных аппаратов.

«Аккредитация Росавиации позволит оптимизировать сроки выполнения работ по выпуску остекления и элементов конструкций в интересах гражданской авиации, — приводит пресс-служба "Ростеха" слова генерального директора ОНПП "Технология" Андрея Силкина. — Если раньше сертификат соответствия выдавали сторонние организации, то сегодня мы фактически пришли к принципу "одного окна", когда компетенции предприятия обеспечивают полный производственный цикл: разработку высокотехнологичной продукции, испытания, сертификацию и серийный выпуск».

Также «Ростехом» указывается, что с помощью климатического оборудования на станции определяется устойчивость авиационной техники к краткосрочному и длительному воздействию экстремальных температур от +100 до -72°С, а также повышенной влажности, что особенно важно для техники, работающей в условиях тропического климата. Кроме того, комплекс дает возможность проверить способность остекления выдержать расчетные нагрузки под давлением 5 кгс/ см2.

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«Эксперт» выяснил некоторые подробности означенного процесса, в частности — в области достижения эффекта снижения зависимости гражданского авиастроения от иностранных поставщиков. Как утверждают в «Ростехе», указанный эффект несомненно имеет место быть.

«Благодаря аккредитации испытательной станции Росавиацией, на предприятии обеспечен полный производственный цикл: разработка, испытания, сертификация и выпуск серийных образцов продукции. Это позволило сократить сроки выпуска новых образцов на 1-3 месяца, потому что изделия не нужно везти на другие испытательные станции, или звать сторонние организации, которые выдают сертификаты, оплачивать их работу, проводить финансовые операции. Теперь испытания и сертификацию ОНПП "Технология" может проводить самостоятельно. Это особенно важно в условиях введенных против России санкций, когда происходит импортозамещение материалов и агрегатов от иностранных поставщиков, что влечет за собой необходимость новых испытаний», — подчеркнули в госкорпорации.

Что касается количества испытаний, которые можно проводить на станции в месяц, то нам пояснили, что это зависит от их типа и сложности. «Например, испытания на влажность могут длиться до трех суток, а проверка на температурную устойчивость укладывается в световой день. Объем серийного выпуска продукции зависит от объема заказа», — рассказали в госкорпорации.

Отдельно в «Ростехе» отметили, что каждая испытательная станция в России имеет свою нишу, поэтому от аккредитации испытательного центра ОНПП «Технология», фигурально выражаясь, не пострадает ни одна из них. В то же время, Обнинское научно-производственное предприятие сможет проводить сертификацию других предприятий, что поможет в целом увеличить темпы развития российской промышленности.